Die elegante Fasnacht und ihre treuen Anhänger

Ganz Tirol schläft. Ganz Tirol? Nein, ein von unbeugsamen, traditionsbewussten Bewohnern bevölkertes Dorf am Eingang des Gurgltals ist ab Mitternacht hellwach. Lange bevor am Sonntag die Besucherkolonnen in den Ort strömten, begann mit dem „Umschlagen“ für die Einheimischen der große Tag. Es ist Fasnacht in Nassereith und nach drei Jahren Pause rückten am 1. Februar wieder die Scheller und Roller, Sackner und Mohrenspritzer, Bärentreiber und Bär, Hexenmusik und Hexen für ein Spektakel mit tausenden Schaulustigen aus.