Ski queen announces
Relief! Lindsey Vonn can compete in the Olympics
After her fall in Crans-Montana, the US ski queen announced at a press conference that she would compete in the Olympics – with a torn cruciate ligament!
Vonn took a heavy fall in Friday's World Cup downhill race in Crans-Montana, which was ultimately abandoned, and crashed into a safety net. She was able to slide to the finish line on her skis, but held her left knee several times. She announced further examinations, but the long-time speed queen has not yet released any further information about her condition.
"My knee is not swollen."
On Tuesday afternoon, the 41-year-old gave a health update and there is certainty. The Winter Olympics in Italy will go ahead with Vonn! She has torn her cruciate ligament, according to Vonn. Nevertheless, she wants to compete in the Olympics with a knee brace. "My knee isn't swollen. So I want to try on Sunday. I know I don't have the same chances anymore. But I want to try."
Olympic opening on Friday
Vonn made a sensational return to the Ski World Cup last season. This winter, she has become the big Olympic favorite with two victories and several other top results. The Games in Italy will open on Friday, with the women's downhill in Cortina d'Ampezzo just two days later.
Vonn won Olympic gold in the downhill in 2010.
