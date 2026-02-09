Vorteilswelt
Valentinstag im AVITA

Die schönste Art den Tag der Liebe zu verbringen

Specials
09.02.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: ©AVITA Resort.)

Ob Wellnesstag zu zweit, Candle-Light-Dinner oder stilvolles Geschenk: Erleben Sie den Valentinstag mit einem Hauch Luxus und viel Gefühl.

Wenn Liebe ein Ort wäre, läge er wohl im AVITA Resort. Ein Ort, an dem Zweisamkeit keine Nebensache ist – sondern das Herzstück eines genussvollen Erlebnisses. Zum Valentinstag warten besondere Wohlfühlmomente, die mehr sagen als tausend Worte.

(Bild: ©AVITA Resort.©AVITA Resort.)

Luxustag für 2 – Day Spa Paket
Ein Tag wie aus dem Bilderbuch: entspannter Rückzug in der exklusiven Deluxe Lounge, persönlicher Poolcrew-Service und eine erfrischende Cool Drink Bag. Das Day Spa Paket „Luxustag für 2“ schafft Raum für Erholung und echte Zweisamkeit – zurückgezogen und doch mitten im Geschehen.

(Bild: ©AVITA Resort.)

Prickelnde Wellnesstage
Noch mehr Raum zum Verlieben? Das romantische AVITA Paket „Prickelnde Wellnesstage“ (3 Nächte) überrascht mit einem Uhudler Frizzante auf dem Zimmer und jeder Menge Raum für Erholung und Genuss – von der großzügigen Thermenlandschaft bis zur Gourmet-Verwöhnpension.

(Bild: ©AVITA Resort.)

Seite an Seite in der Spa Suite
Für alle, die Wellness und Nähe ganz privat genießen möchten, ist die exklusive Spa Suite das absolute Highlight: zwei Massageliegen Seite an Seite, eine kuschelige Ruheoase und eine Infrarot-Lounge zur Tiefenentspannung machen Ihre gemeinsame Auszeit unvergesslich.

(Bild: ©AVITA Resort.)

Romantisches Valentinstagsdinner
Abends lockt das Valentinstags-Dinner im stilvollen Hotelrestaurant – ein genussvoll komponiertes Menü in romantischer Atmosphäre sorgt für unvergessliche Stunden.

(Bild: ©AVITA Resort.)

Gutscheine mit 10 % Rabatt
Für alle, die Liebe verschenken möchten: Mit dem Promocode „Valentin26“ erhalten Sie bis 14.02. im Onlineshop 10 % Rabatt auf alle Gutscheine. Für besondere Überraschungen mit echtem Herzenswert.

