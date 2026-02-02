Swiss report:
Lucky in misfortune? First updates on Lindsey Vonn
The entire skiing world can breathe a sigh of relief! According to Swiss media reports, Lindsey Vonn had a lucky escape and will be able to compete in the Olympic Games despite her fall in Crans-Montana.
Fortunately, fears that her spectacular comeback and her career had come to an abrupt end in the Swiss safety nets were not confirmed. The first updates on her injury status are now available, albeit unofficial. According to the "Blick" newspaper, Vonn "only" suffered a bone contusion.
Anxiety after fall
The ski queen has not yet released any further details. Vonn suffered a serious fall in Friday's World Cup downhill race in Crans-Montana, which was ultimately abandoned, and crashed into a safety net.
She was able to slide to the finish line on her skis, but held her left knee several times.
Olympic opening on Friday
Vonn made a sensational return to the Ski World Cup last season. This winter, she has become the big Olympic favorite with two victories and several other top results.
The Games in Italy will open this Friday, with the women's downhill in Cortina d'Ampezzo taking place just two days later. Vonn won Olympic gold in the downhill in 2010.
