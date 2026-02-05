Einfach Spazierengehen und Erholung finden!

Geschichte, die man ergeht

Mitten in der Erlebnisregion Murau wirkt auch ein Verein, der dem Spazierengehen hier eine zusätzliche Tiefe verleiht: HistAK Neumarkt. Unter der Leitung von Christa Fürnkranz und Werner Fest widmen sich rund 70 Mitglieder der Erforschung und Vermittlung der frühen Geschichte rund um Neumarkt. „Die Gegend zählt zu den ältesten durchgehend besiedelten Räumen der Steiermark“, weiß Werner, denn der Neumarkter Sattel gilt als der niedrigste Übergang der Ostalpen und seit Jahrtausenden zieht dieser natürliche Pass Menschen durch diese Landschaft. Kein Zufall also, dass sich gerade hier zahlreiche Spuren aus der Jungsteinzeit, Hallstatt- und Römerzeit bis ins Mittelalter finden.