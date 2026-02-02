Salzburger Ehrung für Bierwirt in Niederösterreich

Auf eine besondere Auszeichnung stoßen Gastwirt Alexander Muhr und Danila Feßl von der Stiegl-Brauerei an. Denn der Gastronom aus Gallbrunn im Bezirk Bruck an der Leitha wurde zum „Bierwirt des Jahres“ in Niederösterreich gekürt. Übergeben wurde die Urkunde dem Lokalchef, der schon rund um den Globus kulinarische Erfahrungen gesammelt hat, natürlich bei einem perfekten gezapften Krügerl.