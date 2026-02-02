Vorteilswelt
Gallbrunner Restaurant

Salzburger Ehrung für Bierwirt in Niederösterreich

Niederösterreich
02.02.2026 23:00
Ein Prost auf die – nun ausgezeichnete – Bierkultur des Gasthauses von Alexander Muhr und ...
Ein Prost auf die – nun ausgezeichnete – Bierkultur des Gasthauses von Alexander Muhr und Daniela Fresl in Gallbrunn.(Bild: MAX SLOVENCIK)
Porträt von Christoph Weisgram
Porträt von Andreas Leisser
Von Christoph Weisgram und Andreas Leisser

In Kooperation mit der Salzburger Stiegl-Brauerei wurde bereits zum 25. Mal der Bierwirt des Jahres ausgezeichnet. Bei der im Rahmen des „Wirtshausführers“ organisierten Tests wurde dem Restaurant „Alexander“ in Gallnbrunn im Bezirk Bruck an der Leitha die heurige Top-Auszeichnung in Niederösterreich verliehen.

Auf eine besondere Auszeichnung stoßen Gastwirt Alexander Muhr und Danila Feßl von der Stiegl-Brauerei an. Denn der Gastronom aus Gallbrunn im Bezirk Bruck an der Leitha wurde zum „Bierwirt des Jahres“ in Niederösterreich gekürt. Übergeben wurde die Urkunde dem Lokalchef, der schon rund um den Globus kulinarische Erfahrungen gesammelt hat, natürlich bei einem perfekten gezapften Krügerl.

Der Bundesland-Sieger ist freilich stolz auf die Auszeichnung: Seinen Betrieb zeichnet, neben einem perfekten kulinarischen Rundum-Erlebnis – neben herzlichem Service und besonderen Genussmomenten – auch Kriterien wie Zapf- und Glaskultur und ein besonderes Service aus.

Niederösterreich

