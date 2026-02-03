Rhetorischer Schlagabtausch vor dem Titelkampf

Bei Sparta Royale 6 geht es am 7. Februar (ab 18 Uhr im Stream für Krone-Plus-Abonnenten) definitiv rund! Vor allem wenn die Hauptprotagonisten in den Ring steigen. Der „Austrian Bull“ Alex Mraovic kämpft gegen „Huntsman“ Alexander Binder. Im Vorfeld statten uns die beiden Kämpfer einen Besuch im Studio ab und liefern sich einen rhetorischen Schlagabtausch.