Superbowl 60: Neuauflage des Endspiels von 2015!

Am 9. Februar um 0:30 Uhr erfolgt der Kick-off zum 60. Superbowl der NFL-Geschichte. Vorab stufen wir gemeinsam mit Alfred Neugebauer (Vorstand Vikings) und Vikings-Defense-Back Philipp Pennekamp die Chancen der Patriots und Seahawks ein. Vor zwölf Jahren stehen sich die beiden Teams im Endspiel gegenüber – auf dramatische Art und Weise setzen sich damals Tom Brady und Co mit 28:24 durch.
