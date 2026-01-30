„Es ist schön, wenn auch die alten Männer lachen!“

Warum funktioniert das Stück, in dem Sie ja auch unangenehme Wahrheiten über das Frau-Sein aussprechen, Ihrer Meinung nach so gut?

Die Figur der „Clit/Doris“, die ich in einem Vulva-Kostüm spiele und mit der alles begonnen hat, hat die Leute offenbar gecatcht und interessiert. Ehrlich gesagt hätte ich mir aber nicht gedacht, dass das Kabarettpublikum schon bereit ist, über eine sprechende Klitoris zu lachen, die über den weiblichen Körper spannende Dinge erzählt. Das Schönste ist: Da sitzen dann auch ältere Herren im Publikum und amüsieren sich königlich. Wahrscheinlich wäre es vor 15 Jahren noch nicht möglich gewesen mit so einer Figur erfolgreich aufzutreten. Das ist für mich ein hoffnungsvolles Zeichen: Die Welt steht also nicht still.