Nach über drei Wochen

Brückensperre endet: Aufatmen bei den Pendlern

Tirol
29.01.2026 13:39
Nach 23 Tagen wird die Sperre der Weststrecke in Innsbruck planmäßig beendet.
Nach 23 Tagen wird die Sperre der Weststrecke in Innsbruck planmäßig beendet.
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Gute Nachrichten für alle Zugfahrer: Die durch eine Sanierung der Innsbrucker Rauchmühlbrücke bedingte teilweise Sperre der Weststrecke wird Freitagfrüh aufgehoben. Die Arbeiten werden nach 23 Tagen planmäßig beendet, teilten die Österreichischen Bundesbahnen mit.

Donnerstagnachmittag wurde das Tragwerk mit zwei Herkules-Güterzuglokomotiven noch einem Belastungstest unterzogen. Während der dreiwöchigen Sperre war ein umfangreicher Schienenersatzverkehr zwischen Jenbach, Hall in Tirol und Innsbruck eingerichtet worden.

302.000 Kilometer mit dem Bus
Railjets zwischen Bregenz und dem Osten Österreichs sowie ausgewählte Nahverkehrszüge wurden über den Umfahrungstunnel Innsbruck geführt. Die ÖBB zeigten sich mit dem Ablauf des Schienenersatzverkehrs zufrieden.

Mit einer Gesamt-Kilometerleistung von 302.000 Kilometern seien die Busse umgerechnet siebeneinhalb Mal um die Erde gefahren, hieß es.

1400 Tonnen schweres Tragwerk
Mitte des Monats hatte das Einfahren des rund 1400 Tonnen schweren Tragwerks über die Innsbrucker Hallerstraße für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Brückenaustausch war durch das Alter und die Bauweise des Bestandstragwerks, welches nach mehr als sechzig Jahren das Ende seiner technischen Leistungsfähigkeit erreicht hatte, nötig geworden.


Die Brücke wurde auf mobilen Transporteinheiten in die richtige Position geschoben.
Führt Züge über Inn
Millimeterarbeit für eine 1400-Tonnen-Brücke
18.01.2026
Härtetest begann
Bahn-Totalsperre: 90 Busse und ein Lächeln halfen
07.01.2026
Sperre auf Weststrecke
Baustelle: Drei Wochen weniger Züge nach Innsbruck
12.11.2025

Von der neuen Betonbrücke erwarten sich die ÖBB einen ruhigen Lauf der Züge und eine wesentlich längere Lebensdauer.

Tirol

