Brückensperre endet: Aufatmen bei den Pendlern

1400 Tonnen schweres Tragwerk

Mitte des Monats hatte das Einfahren des rund 1400 Tonnen schweren Tragwerks über die Innsbrucker Hallerstraße für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Brückenaustausch war durch das Alter und die Bauweise des Bestandstragwerks, welches nach mehr als sechzig Jahren das Ende seiner technischen Leistungsfähigkeit erreicht hatte, nötig geworden.