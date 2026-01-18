Millimeterarbeit für eine 1400-Tonnen-Brücke

Viel längere Nutzbarkeit

Die Zeit bis zur Inbetriebnahme der neuen Brücke ist für Arbeiten an den Widerlagern und die eisenbahntechnische Ausrüstung erforderlich. Dann steht die neue Brücke aufgrund der massiven Bauweise mit noch mehr Komfort dem Bahnverkehr zur Verfügung. Durch den Betonbau gehen die ÖBB von einer viel längeren Nutzbarkeit als beim bisherigen Stahltragwerk aus. Weniger Lärmbelastung und ein ruhigerer Lauf der Züge sind weitere Vorteile.