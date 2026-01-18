Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Führt Züge über Inn

Millimeterarbeit für eine 1400-Tonnen-Brücke

Tirol
18.01.2026 17:00
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Die neue Rauchmühl-Eisenbahnbrücke an der Hallerstraße in Innsbruck wurde am Sonntag erfolgreich in ihre Position gebracht. Damit gelang allen Beteiligen ein Balanceakt der ganz besonderen Art.

0 Kommentare

Das Tragwerk für die neue Eisenbahnbrücke ist in den vergangenen Wochen direkt neben der Rauchmühle hergestellt worden. Das Ungetüm bringt rund 1400 Tonnen auf die Waage. Am Sonntag war es schließlich so weit: Auf mobilen Transporteinheiten wurde das Tragwerk fast 100 Meter über die Hallerstraße bis zu den Brückenwiderlagern gefahren.

Vorhaben gelang bravourös
Dabei haben die Techniker 112 Räderpaare einzeln gesteuert. Nach einer Drehung um rund 90 Grad hat die Brücke millimetergenau ihre Position auf den Widerlagern gefunden. Das Vorhaben gelang bravourös und fand vor den Augen von Dutzenden Zuschauern statt.

(Bild: Johanna Birbaumer)
(Bild: Johanna Birbaumer)
(Bild: Johanna Birbaumer)
(Bild: Johanna Birbaumer)
(Bild: Johanna Birbaumer)

Das Einfahren der Brücke zählte zu den anspruchsvollsten Arbeitsphasen. Schon die Vorbereitungen und der Abbruch der alten Rauchmühlbrücke erforderten seit 7. Jänner die Sperre der Bahnstrecke zwischen der Bahnhaltestelle Rum und dem Hauptbahnhof Innsbruck. Die Sperre der Bahnstrecke wird noch bis einschließlich 29. Jänner andauern, es gibt einen Schienenersatzverkehr.

Viel längere Nutzbarkeit
Die Zeit bis zur Inbetriebnahme der neuen Brücke ist für Arbeiten an den Widerlagern und die eisenbahntechnische Ausrüstung erforderlich. Dann steht die neue Brücke aufgrund der massiven Bauweise mit noch mehr Komfort dem Bahnverkehr zur Verfügung. Durch den Betonbau gehen die ÖBB von einer viel längeren Nutzbarkeit als beim bisherigen Stahltragwerk aus. Weniger Lärmbelastung und ein ruhigerer Lauf der Züge sind weitere Vorteile.

Alte Brücke war rund 60 Jahre alt
Die alte Brücke hatte nach mehr als sechs Jahrzehnten das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Innsbruck
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
204.513 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
144.554 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
117.520 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf