Millimeterarbeit für eine 1400-Tonnen-Brücke

Die neue Rauchmühl-Eisenbahnbrücke an der Hallerstraße in Innsbruck wurde am Sonntag erfolgreich in ihre Position gebracht. Damit gelang allen Beteiligen ein Balanceakt der ganz besonderen Art.
Das Tragwerk für die neue Eisenbahnbrücke ist in den vergangenen Wochen direkt neben der Rauchmühle hergestellt worden. Das Ungetüm bringt rund 1400 Tonnen auf die Waage. Am Sonntag war es schließlich so weit: Auf mobilen Transporteinheiten wurde das Tragwerk fast 100 Meter über die Hallerstraße bis zu den Brückenwiderlagern gefahren.
Vorhaben gelang bravourös
Dabei haben die Techniker 112 Räderpaare einzeln gesteuert. Nach einer Drehung um rund 90 Grad hat die Brücke millimetergenau ihre Position auf den Widerlagern gefunden. Das Vorhaben gelang bravourös und fand vor den Augen von Dutzenden Zuschauern statt.
Das Einfahren der Brücke zählte zu den anspruchsvollsten Arbeitsphasen. Schon die Vorbereitungen und der Abbruch der alten Rauchmühlbrücke erforderten seit 7. Jänner die Sperre der Bahnstrecke zwischen der Bahnhaltestelle Rum und dem Hauptbahnhof Innsbruck. Die Sperre der Bahnstrecke wird noch bis einschließlich 29. Jänner andauern, es gibt einen Schienenersatzverkehr.
Viel längere Nutzbarkeit
Die Zeit bis zur Inbetriebnahme der neuen Brücke ist für Arbeiten an den Widerlagern und die eisenbahntechnische Ausrüstung erforderlich. Dann steht die neue Brücke aufgrund der massiven Bauweise mit noch mehr Komfort dem Bahnverkehr zur Verfügung. Durch den Betonbau gehen die ÖBB von einer viel längeren Nutzbarkeit als beim bisherigen Stahltragwerk aus. Weniger Lärmbelastung und ein ruhigerer Lauf der Züge sind weitere Vorteile.
Alte Brücke war rund 60 Jahre alt
Die alte Brücke hatte nach mehr als sechs Jahrzehnten das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht.
