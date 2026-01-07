Bahn-Totalsperre: 90 Busse und ein Lächeln halfen

Mehrere Optionen möglich

Pendlern aus dem Unterland bleiben bis 29. Jänner mehrere Optionen: Der geschilderte Zugausstieg in Hall mit anschließendem Schienenersatzverkehr – oder man nutzt REX-Züge und wechselt erst in Rum zum normalen Netz der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB). In einzelnen Pendler-Zügen aus dem Unterland kann man sogar sitzen bleiben, auch wenn man sein Büro mitten in Innsbruck hat. Denn sie werden über den Umfahrungstunnel („Sautrog“) umgeleitet und dann von Süden direkt zum Hauptbahnhof geführt.