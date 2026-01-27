Nummer eins gibt gerade einmal drei Games ab

„Das Ergebnis sagt nichts darüber aus, wie schwer es war“, sagte Sabalenka nach ihrer Partie, bei der sie auch der großen Hitze trotzte. Während der Begegnung kletterten die Temperaturen bereits auf 39 Grad. „Sie ist eine unglaublich gute Spielerin“, lobte die 27-Jährige aus Belarus ihre 18 Jahre alte Gegnerin.