Tragedy prevented
Unknown individuals set up death trap on highway
During the night of Saturday, unknown persons parked a semi-trailer on Highway 281 near the German city of Bremen in such a way that all lanes were blocked. The public prosecutor's office and police are investigating attempted murder.
At around 2 a.m. on Sunday, emergency services secured a black, unloaded semi-trailer on the A281 that was positioned across both lanes and the hard shoulder, completely blocking the highway. As there was no load on the trailer, the obstacle was difficult to see in the dark.
Truck driver warned following traffic
Several vehicles had already stopped behind the semi-trailer. A 64-year-old truck driver reported that he only noticed the trailer at the last moment and was only able to prevent a collision by immediately applying the emergency brakes. He then reversed his vehicle a few meters to warn other road users.
"Deliberately placed"
The Bremen police classify the incident as extremely dangerous and are investigating it as attempted murder. Police spokesman Nils Matthiesen told Bild: "The black, unloaded trailer was not placed on the road by an accident, but deliberately positioned on the highway in several steps. This requires a powerful tractor unit; a normal vehicle is not sufficient."
Further investigations are ongoing. Witnesses are asked to report to the Bremen police station.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.