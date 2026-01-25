Für Stimmen wurde gezündelt, geputzt & protestiert

Besuch von Tante Heidi

Auch die FPÖ hat mit einem Plakat für Stirnrunzeln gesorgt. Unter dem Motto „Weihnachten wie früher“ war ein Junge vor dem Christbaum zu sehen. Erst nach einer „Krone“-Anfrage war klar: Der Kindergartenbub auf dem Foto ist Spitzenkandidat Martin Antauer selbst. Es stammt aus den frühen 70er-Jahren. „Zwei Tage vor dem Heiligen Abend kam immer Tante Heidi mit dem Zug aus Deutschland, mit Haribo-Gummibären im Gepäck, die damals bei uns in Österreich schwer erhältlich waren“, erzählte er.