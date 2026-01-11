Stimmenjagd mit Hammer und riesigem Wattestäbchen

„Fühlen sich nicht gehört“

Deutlich softer gab sich Max Zirngast von der KPÖ – zumindest bei der Wahl der Utensilien. Er war nämlich mit einem riesigen Wattestäbchen am Riemerplatz. Dort steht bekanntlich eine das „Ohr des Bürgermeisters“ genannte Skulptur, die er damit gereinigt hat. „Wir haben viele Gespräche mit St. Pöltnern geführt. Vor allem junge Menschen fühlen sich nicht mehr gehört“, erklärt Zirngast. „Wir wollen das im Gemeinderat ändern“, so Zirngast, der auch Unterstützung der Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr erhielt. In St. Pölten ist die KPÖ aktuell nicht im Gemeinderat vertreten.