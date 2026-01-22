So sollen die Betriebe wettbewerbsfähig bleiben

Schwerpunkte für Forschung

Was das Themenfeld Forschung und Innovationen angeht, soll die Fachhochschule Vorarlberg mit ihren Forschungszentren weiter im Mittelpunkt stehen. „Es wird einen Auftrag des Landes und der Wirtschaftskammer an die Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH geben, gemeinsam mit der FH strategische Schwerpunkte für überbetriebliche und betriebsnahe Forschung zu entwickeln“, versprach Karlheinz Kopf. Was die Ausbildung angeht, sollte man weiter auf die duale Ausbildung setzen, da diese die Grundlage für ein hohes Qualifikationsniveau sei.