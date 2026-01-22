So sollen die Betriebe wettbewerbsfähig bleiben

Das Land und die Vorarlberger Wirtschaftskammer bündeln ihre Kräfte beim Bürokratieabbau. Um den Wirtschaftsstandort zu stärken, soll der Fokus auch auf Forschung und Fachkräften liegen.
„Investitionspakete stärken einen Wirtschaftsstandort nur kurzfristig“, stellte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zu Beginn der Pressekonferenz zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Vorarlberg fest. Langfristige Effekte erhoffen sich die politisch Zuständigen sowie Wirtschaftskammerpräsident Karlheinz Kopf und Direktor Julian Fässler, indem sie auf drei neu definierte Schwerpunkte setzen. Neben dem oft thematisierten Bürokratieabbau soll es künftig darum gehen, Forschung und Innovationen zu forcieren. Zudem soll die Fachkräfteausbildung weiter vorangetrieben werden.
Im Landhaus hätten die Mitarbeiter der neu gegründeten Stelle zum Bürokratieabbau ihre Arbeit aufgenommen. Künftig sollen sie eng mit den Zuständigen der Ombudsstelle der Wirtschaftskammer zusammenarbeiten, berichtete Wallner. „Es werden große Gesetzesmaterien angepackt, die vor allem die Bereiche Raumplanung, Baugesetz, Bautechnikverordnung und das Naturschutzgesetz betreffen.“ Letztlich gehe es darum, in diesen vier Bereichen besser, schneller und standortfreundlicher zu werden.
Schwerpunkte für Forschung
Was das Themenfeld Forschung und Innovationen angeht, soll die Fachhochschule Vorarlberg mit ihren Forschungszentren weiter im Mittelpunkt stehen. „Es wird einen Auftrag des Landes und der Wirtschaftskammer an die Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH geben, gemeinsam mit der FH strategische Schwerpunkte für überbetriebliche und betriebsnahe Forschung zu entwickeln“, versprach Karlheinz Kopf. Was die Ausbildung angeht, sollte man weiter auf die duale Ausbildung setzen, da diese die Grundlage für ein hohes Qualifikationsniveau sei.
In den Schulen müssten die Schwächen bei den Grundfertigkeiten behoben werden, denn noch immer werde in Lehrbetrieben über Defizite geklagt. Um die Vorarlberger Schüler für Mathematik und Naturwissenschaften zu begeistern, soll es in naher Zukunft zwei KI-Erlebniswelten geben. Unterm Strich gehe es angesichts der leichten Anzeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs darum, auf allen Ebenen entschlossen zu handeln. „Wir haben die verdammte Verpflichtung“, gab sich Kopf kämpferisch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.