Fortschritt im BBT

Tunnelbohrmaschine „Wilma“ knackt 5000-Meter-Marke

Tirol
22.01.2026 13:15
Die Vortriebsmannschaft der Tunnelbohrmaschine „Wilma“ freute sich über das Erreichen der ...
Die Vortriebsmannschaft der Tunnelbohrmaschine „Wilma“ freute sich über das Erreichen der 5000-Meter-Marke.(Bild: BBT TBM Wilma)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

In der Baustelle des Brenner Basistunnels wurde kürzlich wieder einmal ein Meilenstein gefeiert: Die Tunnelbohrmaschine „Wilma“ hat in der westlichen Hauptröhre fünf Kilometer und damit mehr als zwei Drittel ihres Vortriebes geschafft.

„Wilma“ startete am 18. September 2024 im Baulos H53 Pfons-Brenner und gräbt sich seitdem stetig in Richtung Norden bis zur Grenze des Nachbarbauloses H41 Sillschlucht-Pfons, dessen Ausbruch bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde. Genau 16 Monate später, am 18. Jänner, knackte die Tunnelbohrmaschine (TBM) dann die 5-Kilometer-Marke. Mehr als zwei Drittel ihres 7,4 Kilometer langen Weges hat sie damit bereits zurückgelegt.

Bis zum Erreichen des Zielpunkts fehlen der TBM noch etwas mehr als zwei Tunnelkilometer.

BBT Projektgesellschaft

Parallel zu „Wilma“ arbeitet sich in der Haupttunnelröhre Ost die baugleiche Tunnelbohrmaschine „Olga“ voran. Anders als ihre „Schwester“ hat sie jedoch erst rund die Hälfte ihrer 7,6 Kilometer langen Strecke ausgebrochen. Sie „setzt den Vortrieb kontinuierlich fort“, heißt es vonseiten der Projektgesellschaft.

Mittlerweile sind 209 von rund 230 Kilometern des BBT-Systems ausgebrochen. Im Herbst 2025 wurden die Erkundungsstollen an der Staatsgrenze verbunden – die erste Verbindung zwischen Innsbruck und Franzensfeste. Bei den Haupttunnelröhren fehlen auf Tiroler Seite noch einige Kilometer vor der Grenze sowie eben zwischen dem Padastertal und Navis. 

Tirol

