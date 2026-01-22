Tunnelbohrmaschine „Wilma“ knackt 5000-Meter-Marke

„Wilma“ startete am 18. September 2024 im Baulos H53 Pfons-Brenner und gräbt sich seitdem stetig in Richtung Norden bis zur Grenze des Nachbarbauloses H41 Sillschlucht-Pfons, dessen Ausbruch bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde. Genau 16 Monate später, am 18. Jänner, knackte die Tunnelbohrmaschine (TBM) dann die 5-Kilometer-Marke. Mehr als zwei Drittel ihres 7,4 Kilometer langen Weges hat sie damit bereits zurückgelegt.