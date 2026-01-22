Olympia-Durststrecke von Oberösterreich soll enden

Schon als Kind hab’ ich davon geträumt, einmal bei Olympia dabei zu sein“, sagt Andreas Goldberger, der viermal bei den Spielen war. „Goldi“ war’s, der mit Bronze auf der Großschanze und im Team 1994 in Lillehammer Oberösterreichs erste Medaillen bei Winterspielen eroberte, welche 1924 in Chamonix erstmals ausgetragen worden waren. „Bei Bronze hab’ ich mir gedacht: ’Naja, ich hätt’ schon gern die Goldene. Aber im Endeffekt musst du froh sein, wenn du überhaupt eine hast“, so der damals 21-Jährige. Wie besonders olympisches Edelmetall ist, zeigt auch, dass Oberösterreich bei Winterspielen erst sieben Stück holte: