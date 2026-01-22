Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

12 Jahre Medaillen-los

Olympia-Durststrecke von Oberösterreich soll enden

Oberösterreich
22.01.2026 15:00
Oberösterreichs größte Hoffnung auf die erste Einzel-Medaille seit bereits 24 Jahren: ...
Oberösterreichs größte Hoffnung auf die erste Einzel-Medaille seit bereits 24 Jahren: Speed-König Vincent Kriechmayr.(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Andreas Goldberger, Hannes Trinkl, Christian Hoffmann und Michael Hayböck ließen Oberösterreich einst bei den Winterspielen jubeln. Doch die letzte Medaille ist bereits 12 Jahre her, die letzte Einzel-Medaille sogar 24!  Die „Krone“ gibt einen Überblick über unsere Hoffnungen für Olympia 2026.

0 Kommentare

Schon als Kind hab’ ich davon geträumt, einmal bei Olympia dabei zu sein“, sagt Andreas Goldberger, der viermal bei den Spielen war. „Goldi“ war’s, der mit Bronze auf der Großschanze und im Team 1994 in Lillehammer Oberösterreichs erste Medaillen bei Winterspielen eroberte, welche 1924 in Chamonix erstmals ausgetragen worden waren. „Bei Bronze hab’ ich mir gedacht: ’Naja, ich hätt’ schon gern die Goldene. Aber im Endeffekt musst du froh sein, wenn du überhaupt eine hast“, so der damals 21-Jährige. Wie besonders olympisches Edelmetall ist, zeigt auch, dass Oberösterreich bei Winterspielen erst sieben Stück holte:

Andi Goldberger anno 1994 als 21-Jähriger.
Andi Goldberger anno 1994 als 21-Jähriger.(Bild: GEPA)

Nach Goldberger schlug 1998 in Nagano Hannes Trinkl mit Abfahrts-Bronze zu, dazu Christian Hoffmann mit Langlauf-Bronze. 2002 in Salt Lake City holte Hoffmann über die 30 km Freistil Oberösterreichs bis heute einziges Gold – und vor 24 Jahren die letzte Einzel-Medaille!

Hannes Trinkl holte 1998 in Nagano Bronze.
Hannes Trinkl holte 1998 in Nagano Bronze.(Bild: GEPA)

Auch das letzte Edelmetall überhaupt ist schon 12 Jahre her, denn es „klimperte“ nur noch 2014: Skispringer Michael Hayböck und der ebenfalls für Hinzenbach gestartete Thomas Diethart holten Team-Silber.

Letzte OÖ-Medaillen: Michael Hayböck (r.) und Thomas Diethart sprangen 2014 mit der ...
Letzte OÖ-Medaillen: Michael Hayböck (r.) und Thomas Diethart sprangen 2014 mit der Skispringer-Mannschaft zu Silber.(Bild: GEPA)

2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking gab’s Leermeldungen. Heuer soll die Durststrecke enden! Die größten Hoffnungen: Kriechmayr, Mühlbacher! In 15 Tagen werden in Mailand die Spiele eröffnet. Am Montag veröffentlichen ÖSV und ÖOC die Nominierungen. Und so sieht‘s aus OÖ-Sicht aus:

  • SKI ALPIN: Vinc Kriechmayr (34), der den Super-G in Beaver Creek gewann und in Copper Mountain ebenso Zweiter wurde wie in der Wengen-Abfahrt, ist unsere größte Medaillenhoffnung! Daniel Hemetsberger (34) sollte ein Abfahrts-Ticket sicher sein, er kann sich nun in Kitzbühel auch im Super-G noch empfehlen. Ebenso Andi Ploier, der in der ÖSV-Abfahrerwertung unter den fitten Athleten-Vierter ist.
Daniel Hemetsberger hofft auf ein Abfahrtsticket.
Daniel Hemetsberger hofft auf ein Abfahrtsticket.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)
  • SKISPRINGEN: Nach vielen Abgängen samt dem Karriereende von Jaci Seifriedsberger ist die Ljubno-Vierte und Villach-Sechste Julia Mühlbacher gesetzt. Als Nr. 2 im Team hinter Lisa Eder schaut’s für die Jüngste im OÖ-Team (21) fürs Mixed-Ticket gut aus, damit ist sie eine ganz große Medaillenhoffnung!
Große Medaillenhoffnung: Julia Mühlbacher
Große Medaillenhoffnung: Julia Mühlbacher(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
  • SKICROSS: Johannes Rohrweck (35) fehlt verletzt. Christina Födermayr (24) kam über 24. Plätze heuer nicht hinaus, kann sich aber im dünnen ÖSV-Frauenteam Hoffnungen machen – und sich ab morgen beim Weltcup in Veysonnaz noch empfehlen.

 

Christina Födermayr muss zittern.
Christina Födermayr muss zittern.(Bild: GEPA)
  • SNOWBOARD: Clemens Millauer sollte ein Ticket für Olympia 2026 erhalten. Der 31-Jährige wurde heuer in Snowmass/USA Slopestye-Zehnter und in Peking/Chn Big-Air-Elfter.
Sollte ein Ticket für die Spiele erhalten: Clemens Millauer
Sollte ein Ticket für die Spiele erhalten: Clemens Millauer(Bild: GEPA)
  • FREESKI: Sam Baumgartner zittert. Das beste Resultat des 28-Jährigen, der sich 2022 für die Spiele qualifiziert gehabt hatte aber an Corona erkrankte und Olympia verpasste, war in der Halfpipe in diesem Winter heuer im Weltcup ein 19. Rang – in Secret Garden/China.
Auch Sam Baumgartner will bei Olympia abheben.
Auch Sam Baumgartner will bei Olympia abheben.(Bild: Sam Baumgartner)

Womit das OÖ-Team ähnlich groß sein wird wie 2022 mit acht Startern. Am Montag steht fest, wer Oberösterreich vertreten und heuer zu olympischen Ehren kommen wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
136.421 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.014 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.716 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Oberösterreich
12 Jahre Medaillen-los
Olympia-Durststrecke von Oberösterreich soll enden
Aktuelle Studie:
Drei Viertel glauben, dass KI das Leben verändert
Untreue-Ermittlungen
Verfahren gegen Linzer Ex-Stadtchef eingestellt
Was tut sich in OÖ?
Kunterbuntes Eventprogramm sorgt für Begeisterung
Bruckneruni
Eine Kommission muss den nächsten Rektor finden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf