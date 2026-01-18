Skifahrer (57) wurde nach Kollision notoperiert

Zu einem fürchterlichen Unfall auf Tirols Skipisten kam es am Samstagvormittag in Scheffau am Wilden Kaiser. Ein Schweizer (57) kollidierte mit einem jungen Deutschen. Der Mann überschlug sich und blieb verletzt liegen. Er musste notoperiert werden.
Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz nach 11 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Deutsche (18 und 20 Jahre) auf der blauen Piste 65 im Skigebiet Wilder Kaiser unterwegs.
Im Kreuzungsbereich zur roten Piste 67 trafen sie auf den 57-jährigen Schweizer, der zur selben Zeit ebenfalls in diesen Bereich einfuhr. Der Schweizer fuhr zwischen den beiden Deutschen durch und berührte die Skispitzen eines der Männer.
Der Schweizer überschlug sich und kam unweit der Kollisionsstelle bewusstlos zu liegen.
Nach Kollision folgte Überschlag
Der Deutsche kam daraufhin zu Sturz, blieb jedoch unverletzt. Der 57-Jährige und der zweite Deutsche kollidierten in weiterer Folge. „Der Schweizer überschlug sich und kam unweit der Kollisionsstelle bewusstlos zu liegen“, schildert die Polizei.
Der Mann wurde erstversorgt und anschließend mit dem Heli-4 in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. Aufgrund seiner massiven Verletzungen wurde er anschließend in die Klinik nach Innsbruck geflogen, wo er notoperiert werden musste. Einer der Deutschen wurde leicht verletzt.
