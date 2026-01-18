Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mann überschlug sich

Skifahrer (57) wurde nach Kollision notoperiert

Tirol
18.01.2026 11:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: photalo/stock.adobe.com, Symbolbild)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Zu einem fürchterlichen Unfall auf Tirols Skipisten kam es am Samstagvormittag in Scheffau am Wilden Kaiser. Ein Schweizer (57) kollidierte mit einem jungen Deutschen. Der Mann überschlug sich und blieb verletzt liegen. Er musste notoperiert werden. 

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz nach 11 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Deutsche (18 und 20 Jahre) auf der blauen Piste 65 im Skigebiet Wilder Kaiser unterwegs.

Im Kreuzungsbereich zur roten Piste 67 trafen sie auf den 57-jährigen Schweizer, der zur selben Zeit ebenfalls in diesen Bereich einfuhr. Der Schweizer fuhr zwischen den beiden Deutschen durch und berührte die Skispitzen eines der Männer.

Zitat Icon

Der Schweizer überschlug sich und kam unweit der Kollisionsstelle bewusstlos zu liegen.

Die Polizei

Nach Kollision folgte Überschlag
Der Deutsche kam daraufhin zu Sturz, blieb jedoch unverletzt. Der 57-Jährige und der zweite Deutsche kollidierten in weiterer Folge. „Der Schweizer überschlug sich und kam unweit der Kollisionsstelle bewusstlos zu liegen“, schildert die Polizei.

Der Mann wurde erstversorgt und anschließend mit dem Heli-4 in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. Aufgrund seiner massiven Verletzungen wurde er anschließend in die Klinik nach Innsbruck geflogen, wo er notoperiert werden musste. Einer der Deutschen wurde leicht verletzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
198.187 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
114.295 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
108.194 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf