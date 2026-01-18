„Baustopp“ am See wurde verlängert

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Verordnung zum Lärmschutz nun wieder verlängert. Beim Bauen scheiden sich rund um den Klopeiner See nämlich ganz massiv die Geister...
Wie lange darf ich eigentlich baggern? Diese Frage erhitzt rund um den Klopeiner See gerne einmal die Gemüter. Denn in der ersten Reihe um den See gilt eine Lärmschutzverordnung, die Bauarbeiten zu bestimmen Zeiten im Jahr – und das vorrangig in der Hauptsaison – verbietet.
Ähnlich alt wie die Verordnung ist auch die Diskussion darum. Denn, während die Touristiker gerne „Ruhe und Frieden“ für ihre Gäste haben wollen, möchten andere ausbauen, umbauen und sanieren. Deswegen wurde der „Baustopp“ lange, besonders von Seiten der SPÖ, recht kurz gehalten. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde sie – auf Antrag der Grünen, die sogar noch weitaus länger für Ruhe am See sorgen wollten – wieder verlängert. Zwischen 1. Juni und 31. August sind Erdarbeiten sowie die Verwendung von lauten Baumaschinen ab sofort verboten.
