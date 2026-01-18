„Baustopp“ am See wurde verlängert

Ähnlich alt wie die Verordnung ist auch die Diskussion darum. Denn, während die Touristiker gerne „Ruhe und Frieden“ für ihre Gäste haben wollen, möchten andere ausbauen, umbauen und sanieren. Deswegen wurde der „Baustopp“ lange, besonders von Seiten der SPÖ, recht kurz gehalten. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde sie – auf Antrag der Grünen, die sogar noch weitaus länger für Ruhe am See sorgen wollten – wieder verlängert. Zwischen 1. Juni und 31. August sind Erdarbeiten sowie die Verwendung von lauten Baumaschinen ab sofort verboten.