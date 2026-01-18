Zverev: Auftaktsieg nach holprigem Start

Es sei nicht einfach gewesen, den Rhythmus zu finden. „Weil so viele Matches habe ich in diesem Jahr noch nicht gespielt“, meinte Zverev. Der Weltranglisten-Dritte wirkte etwas nervös und unkonzentriert und leistete sich im ersten Satz zwölf vermeidbare Fehler. Der Kanadier begann dagegen mutig und brachte Zverev mit seinem druckvollen Spiel in Bedrängnis. Nach 55 Minuten musste Zverev den ersten Satz im Tiebreak abgeben. Danach steigerte sich der 28-Jährige aber, während Diallo nicht mehr so fokussiert wirkte.