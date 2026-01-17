Large-scale operation
Five dead in avalanches in Salzburg
On Saturday, two avalanches occurred in the province of Salzburg, killing five people. Mountain rescuers are once again warning of the enormous danger and the conditions that currently prevail. 90 mountain rescuers were deployed. What exactly happened.
At around 12:30 p.m., the Bad Hofgastein mountain rescue service was alerted. A ski tourer was buried by an avalanche in the "Schmugglerscharte" area at around 2,200 meters in open terrain. Her husband had reported the avalanche. Despite attempts to resuscitate her, the woman died.
At around 2 p.m., the mountain rescue service was alerted again when an avalanche occurred in open alpine terrain in the Finsterkopf area at around 2150 meters. Seven ski tourers were buried. Four people were recovered dead. One person was seriously injured, one slightly injured. One person remained uninjured. Four rescue helicopters were deployed.
Avalanches also occurred in Hüttschlag am Plattenkogel and in Großarl am Frauenkogel, but no one was injured.
The mountain rescue service is once again issuing an urgent warning about the current conditions. "Despite clear and repeated warnings, there were again numerous avalanches today – unfortunately with fatal consequences," explains Gerhard Kremser, district manager of the Pongau mountain rescue service. "Our sympathy goes out to the relatives. This tragedy is a painful reminder of how serious the current avalanche situation is."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.