„Freund“ stiehlt Auto und liefert Verfolgungsjagd

Die drei tourten dann planlos in der Stadt umherfahren, bis sie plötzlich eine Streife der Grenzpolizei sahen. Der Anblick der Exekutivbeamten, die das Auto erst gar nicht so richtig wahrnahmen, ließ den 18-jährigen Korneuburger aber ausrasten: Er stieg voll aufs Gas und sah zu, dass er schnellstens Land gewann.