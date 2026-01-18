Vorteilswelt
100 km/h durch Stadt

„Freund“ stiehlt Auto und liefert Verfolgungsjagd

Niederösterreich
18.01.2026 09:00
Während sein Freund im Bezirk Zwettl nichtsahnend schlief, fuhr ein 18-jähriger Korneuburger mit ...
Während sein Freund im Bezirk Zwettl nichtsahnend schlief, fuhr ein 18-jähriger Korneuburger mit dessen Fahrzeug davon. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Solche „Freunde“ will man nicht haben: Nachdem der Gastgeber im Waldviertel schlafen ging, schnappte sich ein 18-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg die Autoschlüssel zur Spritztour. Später lieferte sich der Lenker eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Bei seinem „Freund“ im Waldviertel übernachtete ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg. Er wartete zu, bis der Mann aus dem Bezirk Zwettl am Donnerstag gegen 19.15 Uhr schlafen gegangen war, nahm sich die Fahrzeugschlüssel und fuhr nach Schrems, wo er zwei weitere Freunde aufnahm.

Die drei tourten dann planlos in der Stadt umherfahren, bis sie plötzlich eine Streife der Grenzpolizei sahen. Der Anblick der Exekutivbeamten, die das Auto erst gar nicht so richtig wahrnahmen, ließ den 18-jährigen Korneuburger aber ausrasten: Er stieg voll aufs Gas und sah zu, dass er schnellstens Land gewann.

Am Feldweg ertappt
Erst die rasche Beschleunigung und die hohe Geschwindigkeit machte die Grenzpolizisten auf den Pkw aufmerksam – sie nahmen die Verfolgung auf. Durch Schrems und den Ortsteil Eugenia raste der 18-jährige Führerscheinlose mit zum Teil über 100 km/h davon.

Wegen fehlender Ortskenntnis bog er aber dann in einen engen Feldweg ein und die Polizisten konnten alle drei Personen schnappen. Der Korneuburger wurde wegen fehlender Lenkberechtigung, unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen und Gemeingefährdung angezeigt.

Ähnliche Themen
KorneuburgSchrems
Polizei
VerfolgungsjagdWaldviertelSpritztourAuto
Niederösterreich

