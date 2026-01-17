Saalfelden wird für drei Tage zur Bühne für Jazz

Das Programm des Musikfestivals gestaltet sich auch wieder zeitgenössisch und experimentell: Vom intimen Piano-Cello-Duo bis zu isländischen Klangexperimenten dürfen sich die Besucher wieder auf spannende Reisen begeben. Unterschiedliche und teils ungewohnte Orte werden dabei wieder zu Spielstätten. Zum Beispiel das Bergbau- und Gotikmuseum Leogang.