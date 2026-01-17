Vorteilswelt
Saalfelden wird für drei Tage zur Bühne für Jazz

Salzburg
17.01.2026 13:30
Im Jänner findet eine Kurzversion des Jazzfestivals Saalfelden statt
Im Jänner findet eine Kurzversion des Jazzfestivals Saalfelden statt(Bild: Matthias Heschl)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das Jazzfestival Saalfelden startet am Freitag wieder seine jährliche kompakte Winterausgabe: „3 Tage Jazz Saalfelden Leogang“ heißt es am kommenden Wochenende in der Bergregion.

Das Programm des Musikfestivals gestaltet sich auch wieder zeitgenössisch und experimentell: Vom intimen Piano-Cello-Duo bis zu isländischen Klangexperimenten dürfen sich die Besucher wieder auf spannende Reisen begeben. Unterschiedliche und teils ungewohnte Orte werden dabei wieder zu Spielstätten. Zum Beispiel das Bergbau- und Gotikmuseum Leogang.

Bereits am Donnerstag startet das Festival mit einem kostenlosen Filmabend. Gezeigt wird die ORF-Dokumentation „Jazz in Österreich – Von der Befreiung zum Neubeginn“. Darin wird erzählt, wie Jazz nach 1945 zum Symbol gesellschaftlicher Erneuerung und kultureller Freiheit wurde.

Ab Freitag geben sich unter anderem diese Künstler in Saalfelden-Leogang ein Stelldichein: Pianist Colin Vallon mit Cellist Vincent Courtois, Komponist und Arrangeur Robinson Khoury mit seinem Trio MŸA, das Jazzorchester Vorarlberg, das Rockabilly-Trio The Wango Tangos, das Joanna Duda Trio, die isländische Formation ADHD und viele mehr.

