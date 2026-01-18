Mediengipfel von zwei ziemlich besten Konkurrenten

Diesbezüglich wird es neuerlich spannend, wenn 2026/27 die Ski-Alpin-Rechte auslaufen. Der ORF hält bis dahin die Live-Rechte, ServusTV die Highlight-Rechte.

Otti: Es wird auch spannend bleiben, oder? (lacht)

Weißmann: ... auch hier sind wir beide optimistisch. Es ist noch nicht der Zeitpunkt, irgendetwas final zu verkünden. Aber ich glaube, beide eint uns, dass das Glas bei uns immer halb voll ist. Also auch hier gibt es Gespräche und vielleicht kann man in naher Zukunft etwas verkünden, aber auch hier muss man es finanzieren.

Otti: Ich möchte das gar nicht politisch aufladen. Was es aus meiner Sicht braucht, ist eine klare Vision für den Medienstandort Österreich. Was uns verbindet, ist genau diese gemeinsame Perspektive. Ob im Skisport, in der Formel 1, im Fußball oder in anderen Bereichen: Entscheidend ist, dass wir immer denselben strategischen Blick darauf legen und die Frage stellen, wie wir den Standort insgesamt stärken können. Natürlich ist der Anspruch immer, diese Vision konsequent umzusetzen. Manches wird gelingen, manches auch nicht. Wichtig ist jedoch, dass wir gemeinsam an der Richtung festhalten und kontinuierlich daran arbeiten.

Weißmann: Ich glaube, man sieht schon, wenn man uns beiden zuhört, das viele Gemeinsame. Und trotzdem gibt es auch unterschiedliche Positionen. Wir sind ja nicht eins, sondern ganz im Gegenteil, wir sind zwei professionelle Häuser, die das gesamte Bild abrunden. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Positionen, in gewissen Fragen, aber stets mit Handschlagqualität.

Ein Lob, das von Herrn Otti an Sie ausgesprochen wurde.

Weißmann: Wenn man etwas sagt, muss man es auch machen. Das halten wir ein. Und ich kann es nur noch einmal betonen: Die Kooperation geht ja schon seit Langem und hat immer super funktioniert. Und eines noch ergänzend, es ist Platz für beide da. Wir bilden in Österreich beide das Regionale ab – das gibt es bei den Tech-Giganten nicht, und das werden die nie machen. Wir sorgen dafür, dass das Österreichische da ist. Ihr, so wie ihr das perfekt macht und wir, so wie wir das machen. Es ist für beides Platz. Und das ist wichtig in einer medienpolitischen Diskussion, auch für den Medienstandort. Österreich kennen nur wir. Und hier sitzen die Medienhäuser, die Österreich kennen. Ich habe auch schon öfter gesagt: Ich bin froh, dass wir so einen hochprofessionellen Partner und Konkurrenten haben. Warum? Weil wir dadurch auch besser werden. Ihr habt Standards gesetzt bei der Fußball-Europameisterschaft, und das war für uns der Punkt, dass wir gesagt haben, „Hallo! Da gibt es gute Leute, wir müssen da besser werden.“ Und da bin ich froh, dass mit Martin Szerencsi und mit Veronika Dragon-Berger da interimistisch neue Leute sitzen, die einen völlig neuen Spirit da hineingebracht haben. Also Konkurrenz ist auch wichtig, weil sonst hast du einen Einheitsbrei und dann bemühst dich nicht. So stehen wir im positiven Wettbewerb.

Otti: Damit komme ich zu einem weiteren zentralen Punkt: den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die aus dem ORF zu uns gekommen sind und auch umgekehrt. Der Austausch funktioniert dabei in beide Richtungen. Und damit sind wir attraktive Arbeitgeber. Gleichzeitig sehen wir eine strukturelle Herausforderung: Ich kenne die aktuelle Zahl nicht exakt, aber es gibt in Österreich schätzungsweise rund 1000 arbeitslose Journalistinnen, Journalisten und inhaltlich arbeitende Fachkräfte. Das zeigt deutlich, dass Österreich in den letzten Jahrzehnten im Medienbereich an Innovationskraft verloren hat. Genau deshalb bin ich ein klarer Verfechter von Innovation statt reiner Regulierung. Natürlich kann und muss man über Regeln sprechen – etwa im Zusammenhang mit Social Media. Aber der erste Schritt sollte immer sein, Innovation und Infrastruktur gezielt zu stärken. Darauf kann Regulierung aufbauen, nicht umgekehrt.