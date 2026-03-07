Steirerinnen erobern Bühne bei „The Voice Kids“

Die meisten von uns kennen diese Situation nur aus dem Fernsehen, wenn zahlreiche Kinder und Jugendliche bei der beliebten Castingshow „The Voice Kids“ wieder versuchen, die prominent besetzte Jury von ihrem Gesangstalent zu überzeugen. Anders ist das bei Valentina Knapp aus Oberwölz und Sophia Kobald aus Katsch an der Mur. Die beiden Mädchen aus dem Bezirk Murau haben es in die finale Runde der populären Fernsehshow geschafft und durften gemeinsam in Berlin auftreten.