Auftritt im Fernsehen

Steirerinnen erobern Bühne bei „The Voice Kids“

Steiermark
07.03.2026 11:00
Der große Auftritt von Sophia und Valentina ist am Samstag im Fernsehen zu sehen.
Der große Auftritt von Sophia und Valentina ist am Samstag im Fernsehen zu sehen.(Bild: Joyn/Richard Hübner)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Valentina Knapp und Sophia Kobald stehen am Samstag auf einer der größten Bühnen Deutschlands: Gemeinsam haben es die beiden Mädchen aus dem steirischen Bezirk Murau in die „Blind Auditions“ der Castingshow „The Voice Kids“ geschafft. Die Aufregung vor ihrem Auftritt war groß.

Die Bühne ist groß, im Saal ist es leise. Valentina und Sophia stehen vor vier umgedrehten Stühlen. Das große Ziel der beiden 13-Jährigen: Einer dieser roten Sessel soll sich gleich umdrehen.

Die meisten von uns kennen diese Situation nur aus dem Fernsehen, wenn zahlreiche Kinder und Jugendliche bei der beliebten Castingshow „The Voice Kids“ wieder versuchen, die prominent besetzte Jury von ihrem Gesangstalent zu überzeugen. Anders ist das bei Valentina Knapp aus Oberwölz und Sophia Kobald aus Katsch an der Mur. Die beiden Mädchen aus dem Bezirk Murau haben es in die finale Runde der populären Fernsehshow geschafft und durften gemeinsam in Berlin auftreten. 

Der Weg in die deutsche Bundeshauptstadt war aber ein langer: „Zuerst mussten wir eine Bewerbung mit zwei Videos abschicken und dann lange warten. Irgendwann wurden wir zu einer Vorrunde in München eingeladen“, erzählen die Mädchen.

Zusammen sind Valentina und Sophia (re.) die „Vocal Sisters“.
Zusammen sind Valentina und Sophia (re.) die „Vocal Sisters“.(Bild: Kobald)

Vorrunden in München, Blind Auditions in Berlin
Der erste Schritt zum Auftritt vor den „Coaches“ war also geschafft. Gleich zweimal mussten Valentina und Sophia in München ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Danach folgte die Einladung zu einer weiteren Runde in Berlin, schlussendlich der Auftritt bei den „Blind Auditions“.

„Wir waren schon nervös. Vieles war in echt auch anders, als man es im Fernsehen sieht. Aber wir haben uns gegenseitig gehabt, das hat geholfen“, verraten die jungen Musikerinnen im Gespräch mit der „Krone“.

Die Frage nach dem Berufswunsch ist bei den leidenschaftlichen Sängerinnen fast überflüssig: „,The Voice Kids‘ soll unser Einstieg in eine Gesangskarriere sein“, sind sich die beiden einig. Kennengelernt haben sich Valentina und Sophia übrigens bei einer Gesangsgruppe. Wo auch sonst?

Ob Valentina und Sophia die „Coaches“ überzeugen konnten, sehen Sie am Samstag um 20.15 Uhr auf Sat. 1.

Steiermark
07.03.2026 11:00
