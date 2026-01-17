Patienten-Frust in der Spitalambulanz kocht über

Schreiduellen und Beschimpfungen ist das Personal der Ambulanz des Krankenhauses in Gmünd immer öfter ausgesetzt. Vor allem die langen Wartezeiten auf Krankentransporte und die ungewisse Zukunft der Klinik erhitzen die Gemüter von Patienten und Angehörigen.
Anhaltende Diskussionen um die noch offene Zukunft des Spitals in Gmünd, jetzt auch noch stundenlange Wartezeiten, weil Krankentransporte – wie berichtet – seit Jahresbeginn vom südlichen Weinviertel aus gefahren werden: Die Stimmung vor allem in der Ambulanz des Waldviertler Krankenhauses kocht derzeit regelrecht über.
Aufgeheizte Stimmung
Das Personal sieht sich immer öfter mit auffällig aggressiven Patienten konfrontiert, es komme zu Schreiduellen und sogar wüsten Beschimpfungen, weil selbst in Spitälern durchaus übliche Wartezeiten nicht mehr toleriert werden. „Eine gewisse Wartezeit ist in Spitalambulanzen normal. Aber offenbar verschiebt die aufgeheizte Stimmung der Patienten die Wahrnehmung“, erklärt Matthias Hofer, Sprecher der Landesgesundheitsagentur (LGA).
Nicht nur Einzelfälle
Er bestätigt auf „Krone“-Anfrage mehrere solche Vorkommnisse in der Gmünder Ambulanz, von Einzelfällen könne nicht mehr gesprochen werden. „Die Mitarbeiter vor Ort sind bemüht, ruhig und besonnen zu agieren, um deeskalierend zu wirken“, betont Hofer: „Aber jeder Beschäftigte hat auch seine Belastungsgrenzen.“ Er appelliert an Patienten und Angehörige, von Attacken auf das Spitalpersonal abzusehen.
Zu den „verspäteten“ Krankentransporten berichtet der LGA-Sprecher indes, dass man bereits Verbesserungen erreicht habe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.