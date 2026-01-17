Patienten-Frust in der Spitalambulanz kocht über

Nicht nur Einzelfälle

Er bestätigt auf „Krone“-Anfrage mehrere solche Vorkommnisse in der Gmünder Ambulanz, von Einzelfällen könne nicht mehr gesprochen werden. „Die Mitarbeiter vor Ort sind bemüht, ruhig und besonnen zu agieren, um deeskalierend zu wirken“, betont Hofer: „Aber jeder Beschäftigte hat auch seine Belastungsgrenzen.“ Er appelliert an Patienten und Angehörige, von Attacken auf das Spitalpersonal abzusehen.