„Habe Falschgeld nur zum Angeben besessen“

„Nur für Prahlerei gekauft“

Bezüglich der Schlepperei gestand der junge Angeklagte, für ein geringes Entgelt einen Fahrer an einen noch unbekannten Organisator vermittelt zu haben. Mit der weiteren Organisation wollte er aber nichts zu tun haben. Zum Falschgeld hatte er eine besondere Rechtfertigung parat: Er habe die falschen Scheine nur erworben, um damit in sozialen Medien zu prahlen. Verwenden habe er es nicht wollen. Die Ermittlungen laufen.