„Habe Falschgeld nur zum Angeben besessen“

Wegen des Verdachts auf Schlepperei wurde die Wohnung eines 20-jährigen Syrers durchsucht. Dabei kamen neben Handys auch eine größere Menge Falschgeld zum Vorschein. Zu den Schlepperei-Vorwürfen gab sich der junge Mann geständig, für die „falschen Fuffziger“ hatte er eine interessante Rechtfertigung parat.
Bereits am 7. Jänner wurde eine durch das Landeskriminalamt angeordnete Hausdurchsuchung bei einem Syrer (20) in Vöcklabruck. Er steht im Verdacht, in der Vergangenheit Flüchtlinge von Österreich nach Deutschland geschleppt zu haben. Dabei kamen nicht nur zwei Mobiltelefone sowie insgesamt 3.350 Euro Falschgeld zutage.
„Nur für Prahlerei gekauft“
Bezüglich der Schlepperei gestand der junge Angeklagte, für ein geringes Entgelt einen Fahrer an einen noch unbekannten Organisator vermittelt zu haben. Mit der weiteren Organisation wollte er aber nichts zu tun haben. Zum Falschgeld hatte er eine besondere Rechtfertigung parat: Er habe die falschen Scheine nur erworben, um damit in sozialen Medien zu prahlen. Verwenden habe er es nicht wollen. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.