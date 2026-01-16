Unfalllenker war betrunken und stand unter Drogen

Nicht nur unter Alkohol-, sondern auch unter Suchtmitteleinfluss stand ein einheimischer Autofahrer (33), der am Donnerstagabend in Innsbruck einen Auffahrunfall verursachte. Dabei wurde ein 35-jähriger Pkw-Lenker verletzt.
Zu dem Unfall kam es kurz vor 18.30 Uhr in der Egger-Lienz-Straße in der Tiroler Landeshauptstadt. Der 35-jährige Einheimische war in nordwestlicher Richtung unterwegs, als er sein Auto an der Kreuzung zur Innerkoflerstraße verkehrsbedingt anhalten musste. Der 33-Jährige, der hinter ihm fuhr, bemerkte dies zu spät und prallte laut Polizei ungebremst ins Heck des Pkw des 35-Jährigen. Dieser erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen.
Aufgrund des Verdachts einer zusätzlichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel wurde der 33-Jährige dem polizeiärztlichen Dienst vorgeführt.
Die Polizei in einer Aussendung
Arzt bestätigte Suchtgift-Beeinträchtigung
Der Unfallverursacher musste sich einem Alkoholtest unterziehen, der positiv verlief. Weil die Beamten den Verdacht hatten, dass er zusätzlich unter Drogeneinfluss stand, wurde er einem Arzt vorgeführt. „Die Untersuchung bestätigte auch eine Beeinträchtigung durch Suchtgift“, berichtet die Polizei.
Dem Österreicher wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.
