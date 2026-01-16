Unfalllenker war betrunken und stand unter Drogen

Zu dem Unfall kam es kurz vor 18.30 Uhr in der Egger-Lienz-Straße in der Tiroler Landeshauptstadt. Der 35-jährige Einheimische war in nordwestlicher Richtung unterwegs, als er sein Auto an der Kreuzung zur Innerkoflerstraße verkehrsbedingt anhalten musste. Der 33-Jährige, der hinter ihm fuhr, bemerkte dies zu spät und prallte laut Polizei ungebremst ins Heck des Pkw des 35-Jährigen. Dieser erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen.