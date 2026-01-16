Vorteilswelt
„Ich vermisse ihn“

Kein Kontakt zu Ex: Anderson gibt Ehefrau Schuld

Society International
16.01.2026 09:21
Pamela Anderson hätte gern mehr Kontakt zu ihrem Ex Tommy Lee, mit dem sie zwei Söhne hat.
Pamela Anderson hätte gern mehr Kontakt zu ihrem Ex Tommy Lee, mit dem sie zwei Söhne hat.



Pamela Anderson wünscht sich besseren Kontakt zu ihrem Ex-Mann und dem Vater ihrer Söhne, Tommy Lee. „Ich frage immer nach ihm. Ich habe versucht, ihm eingelegte Gurken zu senden“, erzählte die 58-Jährige mit Blick auf den Schlagzeuger, mit dem sie in den 90ern verheiratet war, beim Radiosender SiriusXM.

Anderson habe Lee schon länger nicht mehr gesprochen, ihre beiden gemeinsamen Söhne sehen ihren Vater jedoch regelmäßig.

Neue Frau schuld an Situation?
Ihr eingeschränkter Kontakt mit ihrem Ex-Mann könne möglicherweise mit Lees neuer Frau zu tun haben, spekulierte Anderson auf Nachhaken des Moderators.

Ist Tommy Lees Ehefrau Brittany Furlan schuld, dass der Kontakt zu Pamela Anderson abgebrochen ist?
Ist Tommy Lees Ehefrau Brittany Furlan schuld, dass der Kontakt zu Pamela Anderson abgebrochen ist?(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

„Ich vermisse ihn, und jetzt, wo die Kinder heiraten und wir Enkelkinder bekommen, werden wir immer auf irgendeine Weise miteinander verbunden sein“, ergänzte Anderson in dem Interview.

Turbulente Ehe 
Die in Kanada geborene „Baywatch“-Ikone und der Rocker von Mötley Crüe hatten 1995 wenige Wochen nach ihrer ersten Begegnung geheiratet. Die turbulente Ehe der beiden sorgte damals für Schlagzeilen, unter anderem, als ihnen ein Sextape gestohlen und ins Internet gestellt wurde.

Tommy Lee und Pamela Anderson führte eine Ehe voller Höhen und Tiefen.
Tommy Lee und Pamela Anderson führte eine Ehe voller Höhen und Tiefen.(Bild: EPA/Stf)

1998 ließ sich das Paar scheiden – auch weil Tommy Lee in dieser Zeit immer wieder die Kontrolle verlor und seine Frau schlug. Im selben Jahr wurde der Rocker wegen Misshandlung seiner Frau schuldig gesprochen und musste ins Gefängnis. 2008 kamen sie vorübergehend noch einmal zusammen.

Sohn heiratet im Juni
Wie Anderson nun erzählte, heiratet ihr gemeinsamer Sohn Dylan im kommenden Juni. Dann werde sie auch ihren Ex-Mann und seine neue Frau sehen, sagte die „The Last Showgirl“-Schauspielerin.

