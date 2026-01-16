Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gericht am Zug

„Skurriler Vergleich“ im Streit um Kastell in Sulz

Burgenland
16.01.2026 09:00
Der Kastellverein Sulz drängt auf die Rückabwicklung, der neue Besizer will das ...
Der Kastellverein Sulz drängt auf die Rückabwicklung, der neue Besizer will das denkmalgeschützte Gebäude behalten.(Bild: Carina Fenz)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Seit Monaten beschäftigt die Rückabwicklung des Kastell-Verkaufs das Gericht. Neue Zeugenaussagen sollen ein wiederkehrendes Muster belegen. Ein Vergleich kam nicht zustande. Der Anwalt des Kastellvereins bezeichnete den Gegenvorschlag des Eigentümers als „skurril“.

0 Kommentare

Seit Monaten beschäftigt die Rückabwicklung des Verkaufs des Kastell Sulz das Gericht. Mit neuen Zeugeneinvernahmen ist zuletzt Bewegung in das Verfahren gekommen. Nach Darstellung des Kastellvereins, der das denkmalgeschützte Gebäude 2018 an Sigurd Hochfellner verkauft hat, geht es um zugesagte Verpflichtungen zur dauerhaften öffentlichen Nutzung, die bislang nicht umgesetzt worden seien. Der Anwalt des Vereins sieht darin die zentrale Frage des Verfahrens und verweist auf vergleichbare Fälle. In diesem Zusammenhang wurde der Bürgermeister der Kärntner Gemeinde Frantschach-St. Gertraud als Zeuge einvernommen. Dort hatte Hochfellner im Jahr 2010 das Industriedenkmal Hammer erworben.

Zeugen berichten von ähnlichem Ablauf in Kärnten
Nach Darstellung des Vereins habe er dort ähnlich gehandelt wie in Sulz. Sanierung, öffentliche Zugänglichkeit und ein Café seien angekündigt, aber über Jahre nicht umgesetzt worden. Als die Gemeinde 2023 einen Rückkauf anstrebte, sei dieses Angebot vom Eigentümer abgelehnt worden. Erst nach mehreren behördlichen Wiederinstandsetzungsaufträgen sei das Objekt saniert worden. Dieses Vorgehen zieht der Kastellverein nun als Vergleich heran. Auch in Sulz war vertraglich festgehalten, bis spätestens Ende 2021 ein Kaffeehaus zu eröffnen und Teile von Gebäude und Park öffentlich zugänglich zu machen. Beides ist bis heute nicht erfolgt.

Hochfellner führte die Verzögerungen auf die Corona-Pandemie und einen zwischenzeitlichen Baustopp durch das Denkmalamt zurück. Die vereinbarte Pönale wurde zuletzt nicht mehr bezahlt, der Verein fordert 7000 Euro. Danach drängte man auf die Rückabwicklung des Kaufvertrags.

Vergleich vor Gericht scheitert an Gegenvorschlag
Vor Gericht legte der Verein jetzt erneut ein Vergleichsangebot vor. Es sah vor, das Kastell zurückzunehmen, den Kaufpreis von 15.000 Euro zu refundieren und belegte Investitionen abzugelten. Hochfellner lehnte ab und präsentierte einen Gegenvorschlag. Grundstücksflächen sollten zurückgegeben werden, das Kastell jedoch in seinem Alleinbesitz bleiben und künftig ohne öffentliche Nutzung geführt werden. Vereinsanwalt Dieter Heine sprach von einem „skurrilen“ Angebot und verwies darauf, dass damit genau jener Punkt ausgeschlossen würde, der beim Verkauf maßgeblich gewesen sei.

Weitere Zeugenbefragungen im April 
Das Verfahren wird im April mit der Einvernahme Hochfellners und des Vereinsobmanns fortgesetzt. Danach entscheidet sich, ob ein Aufhebungsgrund für den Kaufvertrag vorliegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-2° / 1°
Symbol Nebel
Güssing
-2° / 0°
Symbol Nebel
Mattersburg
-2° / 0°
Symbol Nebel
Neusiedl am See
-1° / 1°
Symbol Nebel
Oberpullendorf
-3° / 0°
Symbol Nebel

krone.tv

Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
461.222 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
204.624 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
187.382 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Burgenland
Offene Rechnung
Streit um Kanzlei-Miete: Klage gegen Anwalt
OBERWART GUNNERS
„Ihn können wir nicht ersetzen“
Energiemanager fordert
„Wir brauchen regulierten Strompreis für alle“
Sorge vor Ansturm
„No Disneyland“-Bewegung: Familypark beschwichtigt
„UNTERHAUS-SCHMANKERL“
Vereine mit Herz und speziellen Namen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf