„Skurriler Vergleich“ im Streit um Kastell in Sulz

Zeugen berichten von ähnlichem Ablauf in Kärnten

Nach Darstellung des Vereins habe er dort ähnlich gehandelt wie in Sulz. Sanierung, öffentliche Zugänglichkeit und ein Café seien angekündigt, aber über Jahre nicht umgesetzt worden. Als die Gemeinde 2023 einen Rückkauf anstrebte, sei dieses Angebot vom Eigentümer abgelehnt worden. Erst nach mehreren behördlichen Wiederinstandsetzungsaufträgen sei das Objekt saniert worden. Dieses Vorgehen zieht der Kastellverein nun als Vergleich heran. Auch in Sulz war vertraglich festgehalten, bis spätestens Ende 2021 ein Kaffeehaus zu eröffnen und Teile von Gebäude und Park öffentlich zugänglich zu machen. Beides ist bis heute nicht erfolgt.