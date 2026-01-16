„Die strammen Wadln halten mich warm“

Der 46-jährige Tiroler ist seit neun Jahren im Eishockey als „Mädchen für alles“, wie er sich selbst nennt, tätig und kann sich auch nichts anderes vorstellen. „Ein anderer Job wäre wirklich schwierig für mich“, sagte der gelernte Metzger, der die Launen der Bulls-Cracks bestens kennt. Aber: „Eigentlich sind alles coole Jungs.“