„Die strammen Wadln halten mich warm“

Was einst Herbert Ilsanker bei den Fußballern war, könnte Christian Wimmer bei den Eisbullen sein. Denn der Zeugwart des Eishockeyliga-Meisters friert offenbar nahezu nie.
Bei den Spielen und den Trainingseinheiten ist Christian Wimmer ausschließlich mit kurzer Hose und T-Shirt unterwegs. „Das war schon immer so. Die Kälte spüre ich schon nicht mehr. Meine strammen Wadln halten mich warm“, scherzte er.
Ein anderer Job wäre wirklich schwierig für mich.
Christian WIMMER, Eisbullen-Zeugwart
Der 46-jährige Tiroler ist seit neun Jahren im Eishockey als „Mädchen für alles“, wie er sich selbst nennt, tätig und kann sich auch nichts anderes vorstellen. „Ein anderer Job wäre wirklich schwierig für mich“, sagte der gelernte Metzger, der die Launen der Bulls-Cracks bestens kennt. Aber: „Eigentlich sind alles coole Jungs.“
Am Wochenende ist Wimmer wieder gefordert, stehen mit Villach auswärts und Bozen am Sonntag daheim zwei schwere Partien auf dem Programm. „Wir sind trotz der Niederlage am Sonntag gut vorbereitet und stellen uns auf enorm harte Partien ein“, meinte Cheftrainer Manny Viveiros, der auf Verteidiger Dennis Robertson verzichten muss.
