Experte warnt: Droht 2027 der dritte Weltkrieg?

Während alle Augen auf den Nahen Osten und die Ukraine gerichtet sind, könnte der Pazifik zum entscheidenden Schauplatz zwischen China und den USA werden. Historiker und Sicherheitsexperte Moritz Pöllath warnt: Aufrüstung und wirtschaftliche Erpressung haben längst begonnen. Im krone.tv-Interview erklärt er, warum 2027 das gefährlichste Jahr des nächsten Jahrzehnts werden könnte und warum die entscheidende Bühne im Pazifik liegt.