Unfall bei Arbeiten

Mann versucht, in rollenden Lkw zu steigen: Tot

Vorarlberg
15.01.2026 10:05
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Klaus Schindler)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Mittwoch in der Vorarlberger Gemeinde Feldkirch: Beim Ausladen eines Lasters rollte das Gefährt plötzlich weg. Ein Arbeiter (59) versuchte noch, wieder in die Fahrerkabine zu gelangen – mit fatalen Folgen. 

Zu dem Vorfall kam es am Mittwochmorgen um 8 Uhr in Feldkirch: Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer manövrierte seinen Sattelzug rückwärts an die Laderampe eines Transportunternehmens. Nachdem der slowakische Berufskraftfahrer ausgestiegen war, um die Heckklappe zu öffnen, setzte sich sein Fahrzeug aber plötzlich selbstständig in Bewegung.

Arbeiter wollte Unfall verhindern
Der Sattelzug rollte nach vorn und prallte links seitlich mit einem abgestellten Lkw des Transportunternehmens zusammen. Der 59-Jährige bemerkte das Wegrollen des Sattelzuges noch vor dem Zusammenstoß, lief dem Lkw nach und wollte noch in die Fahrerkabine klettern, um den Laster zu stoppen. Dabei wurde er jedoch zwischen seinem Sattelauflieger und dem geparkten Laster eingeklemmt.

Erste Hilfe geleistet
Augenzeugen reagierten sofort, setzten das Fahrzeug zurück und befreiten den Verletzten. Sie leisteten umgehend Erste Hilfe. Trotz aller Bemühungen erlag der 59-Jährige kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Warum sich der Laster in Bewegung gesetzt hatte, ist noch nicht geklärt. 

