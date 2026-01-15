Mann versucht, in rollenden Lkw zu steigen: Tot

Arbeiter wollte Unfall verhindern

Der Sattelzug rollte nach vorn und prallte links seitlich mit einem abgestellten Lkw des Transportunternehmens zusammen. Der 59-Jährige bemerkte das Wegrollen des Sattelzuges noch vor dem Zusammenstoß, lief dem Lkw nach und wollte noch in die Fahrerkabine klettern, um den Laster zu stoppen. Dabei wurde er jedoch zwischen seinem Sattelauflieger und dem geparkten Laster eingeklemmt.