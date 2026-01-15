Mann versucht, in rollenden Lkw zu steigen: Tot

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Mittwoch in der Vorarlberger Gemeinde Feldkirch: Beim Ausladen eines Lasters rollte das Gefährt plötzlich weg. Ein Arbeiter (59) versuchte noch, wieder in die Fahrerkabine zu gelangen – mit fatalen Folgen.
Zu dem Vorfall kam es am Mittwochmorgen um 8 Uhr in Feldkirch: Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer manövrierte seinen Sattelzug rückwärts an die Laderampe eines Transportunternehmens. Nachdem der slowakische Berufskraftfahrer ausgestiegen war, um die Heckklappe zu öffnen, setzte sich sein Fahrzeug aber plötzlich selbstständig in Bewegung.
Arbeiter wollte Unfall verhindern
Der Sattelzug rollte nach vorn und prallte links seitlich mit einem abgestellten Lkw des Transportunternehmens zusammen. Der 59-Jährige bemerkte das Wegrollen des Sattelzuges noch vor dem Zusammenstoß, lief dem Lkw nach und wollte noch in die Fahrerkabine klettern, um den Laster zu stoppen. Dabei wurde er jedoch zwischen seinem Sattelauflieger und dem geparkten Laster eingeklemmt.
Erste Hilfe geleistet
Augenzeugen reagierten sofort, setzten das Fahrzeug zurück und befreiten den Verletzten. Sie leisteten umgehend Erste Hilfe. Trotz aller Bemühungen erlag der 59-Jährige kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Warum sich der Laster in Bewegung gesetzt hatte, ist noch nicht geklärt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.