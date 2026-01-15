Vorteilswelt
Franzose dreht auf

Ekitike glänzt! Das gab‘s zuletzt vor 48 Jahren

Fußball International
15.01.2026 09:14
Hugo Ekitike traf zum 4:1-Endstand
Hugo Ekitike traf zum 4:1-Endstand(Bild: AFP/PETER POWELL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit seinem Treffer im FA-Cup-Spiel gegen den FC Barnsley hat Hugo Ekitike geschafft, was zuletzt vor 48 Jahren einem Liverpool-Spieler gelang. Der Franzose erzielte in der laufenden Saison nun im fünften Bewerb ein Tor. 

0 Kommentare

Nach Treffern in der Premier League, Champions League, im Carabao Cup und im Community Shield war Ekitike nun auch im FA Cup erfolgreich – zuletzt gelang das einem Liverpool-Spieler mit Kenny Dalgish in der Saison 1977/78. 

Seit er im Sommer von Frankfurt nach Liverpool gewechselt war, dreht Ekitike für die „Reds“ voll auf. In 27 Pflichtspiel-Einsätzen gelangen dem 23-Jährigen zwölf Treffer und drei Assists. Die erste Marke hat der Torjäger schon einmal geknackt. Scheint, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Rekord fällt ...

Loading
