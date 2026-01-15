Ekitike glänzt! Das gab‘s zuletzt vor 48 Jahren

Mit seinem Treffer im FA-Cup-Spiel gegen den FC Barnsley hat Hugo Ekitike geschafft, was zuletzt vor 48 Jahren einem Liverpool-Spieler gelang. Der Franzose erzielte in der laufenden Saison nun im fünften Bewerb ein Tor.
Nach Treffern in der Premier League, Champions League, im Carabao Cup und im Community Shield war Ekitike nun auch im FA Cup erfolgreich – zuletzt gelang das einem Liverpool-Spieler mit Kenny Dalgish in der Saison 1977/78.
Seit er im Sommer von Frankfurt nach Liverpool gewechselt war, dreht Ekitike für die „Reds“ voll auf. In 27 Pflichtspiel-Einsätzen gelangen dem 23-Jährigen zwölf Treffer und drei Assists. Die erste Marke hat der Torjäger schon einmal geknackt. Scheint, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Rekord fällt ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.