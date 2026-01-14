Vorteilswelt
Beachvolleyball

Das Comeback: Am Wörthersee wird wieder gebaggert!

Kärnten
14.01.2026 17:00
(Bild: GEPA)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Es ist Kärntens sportliches Comeback-Highlight des Jahres: Am Pfingstwochenende gibt es in Pörtschach endlich wieder eine große Beachvolleyball-Party am Wörthersee!

Zwölf Turniere, 100.000 Besucher – so die imposante Bilanz der österreichweiten „win2day Austrian Pro Tour“ 2025. Und heuer ist die Beachvolleyball-Event-Serie Dank Veranstalter Marcus Mitzner um eine Top-Location reicher: Denn nach neunjähriger Abstinenz wird dieses Jahr auch am Wörthersee wieder auf höchstem Niveau gebaggert!

Veranstalter, Sportler und auch Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz freuen sich auf das Event Ende ...
Veranstalter, Sportler und auch Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz freuen sich auf das Event Ende Mai in Pörtschach.(Bild: Klaus Loibnegger)
So wird sich Ende Mai die Werzers Arena präsentieren.
So wird sich Ende Mai die Werzers Arena präsentieren.(Bild: zVg)

Im Rahmen des „hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ geht in der Werzers Arena vom 22. bis inklusive 25. Mai die Post ab. Und darüber freuen sich nicht nur Fans, sondern vor allem die heimischen Sportler! „Ich war schon als Kind bei den Events am Wörthersee – und es war immer mein Traum, einmal hier spielen zu dürfen“, so das Kärntner Beachvolleyball-Ass Alisa Boyd zur „Krone“.

Zitat Icon

Es freut uns sehr, dass wir 2026 das Event-Comback-Highlight dieses Jahrzehnts in Kärnten am schönen Wörthersee umsetzen dürfen.

Veranstalter Marcus Mitzner, SPORTHLETIX

Während sich heimische und internationale Top-Teams heiße Duelle liefern werden, ist abseits des Center Courts wie gewohnt ausgelassene Partystimmung angesagt. 1000 Tickets sind pro Tag verfügbar. Es gibt aber auch Wochenendpässe für alle drei Tage. Wer das Spektakel im exklusiven Rahmen mit Speis und Trank von der VIP-Terrasse aus verfolgen möchte, muss schnell sein – diese Karten sind limitiert.

Spannendes Rahmenprogramm
Und auch das Rahmenprogramm ist verlockend: So werden sich am Mittwoch, dem 20. Mai, die Nachwuchs-Talente im Rahmen von Jugendturnieren messen. Am Tag darauf stehen sich Firmen-Teams aus ganz Kärnten am Center Court gegenüber und ringen um den Pokal.

