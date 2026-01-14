Das Comeback: Am Wörthersee wird wieder gebaggert!

Im Rahmen des „hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ geht in der Werzers Arena vom 22. bis inklusive 25. Mai die Post ab. Und darüber freuen sich nicht nur Fans, sondern vor allem die heimischen Sportler! „Ich war schon als Kind bei den Events am Wörthersee – und es war immer mein Traum, einmal hier spielen zu dürfen“, so das Kärntner Beachvolleyball-Ass Alisa Boyd zur „Krone“.