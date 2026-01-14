Altach remisierte im zweiten Test der Vorbereitung

Der SCR Altach trennte sich mit einem 3:3-Unentschieden von Trencin, Marlon Mustapha, Patrick Greil und Ousmane Diawara trugen sich als Torschützen ein. Leonardo Lukacevic hat sich von den Rheindörflern verabschiedet, wechselt in die Slowakei.
Der zweite Test der Altacher gegen den slowakischen Klub Trencin endete mit einem wenig zufriedenstellenden 3:3-Unentschieden. Drei geschossene Tore passten, drei erhaltene machen hingegen ein wenig Sorgen. Zumal die Altacher in der Herbstmeisterschaft auf eine stabile Abwehr setzen konnten. Dort muss man auch wieder hinkommen. „Offensiv hat die Mannschaft einige gute Aktionen gezeigt, in der Defensive gab es einige Themen“, sagte Sportdirektor Philipp Netzer nach dem Remis.
„Es war ein guter Test, wir konnten alle Spieler auf den Platz bringen. Vor allem in der Defensive werden wir uns einige Dinge genau anschauen müssen“, meinte Altach-Trainer Ognjen Zaric zum Spiel, in dem Diawara, Greil und Mustapha die Tore erzielten. Beim Test in Wien gegen den slowakischen Abstiegskandidaten fehlte neben den Langzeitverletzten Salif Tietietta und Diego Madritsch auch der angeschlagene Filip Milojevic.
Die Altacher Kicker nutzen seit Montag den neuen ÖFB-Campus, können dort ihre Trainingseinheiten auf einem Rasenplatz absolvieren – dank einer Rasenheizung, die extra für die Gäste aus dem Ländle und für die ebenfalls dort anwesende U19-Nationalmannschaft in Betrieb genommen wurde.
Abgang nach Kosice
Endgültig fixiert wurde der Abgang von Leonardo Lukacevic. Der Linksverteidiger wechselt zum FC Kosice, der in der slowakischen Zwölferliga auf dem vorletzten Platz liegt. Damit ist auch klar, dass die Vorarlberger noch in der Wintertransferperiode einen neuen Linksverteidiger verpflichten werden.
