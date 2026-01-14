Altach remisierte im zweiten Test der Vorbereitung

Der zweite Test der Altacher gegen den slowakischen Klub Trencin endete mit einem wenig zufriedenstellenden 3:3-Unentschieden. Drei geschossene Tore passten, drei erhaltene machen hingegen ein wenig Sorgen. Zumal die Altacher in der Herbstmeisterschaft auf eine stabile Abwehr setzen konnten. Dort muss man auch wieder hinkommen. „Offensiv hat die Mannschaft einige gute Aktionen gezeigt, in der Defensive gab es einige Themen“, sagte Sportdirektor Philipp Netzer nach dem Remis.