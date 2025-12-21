Fachberufslehre öffnet jungen Menschen viele Türen

Wer eine Lehre macht, entscheidet sich für einen Weg, der sehr viele Möglichkeiten bietet. Lehrlinge werden zu Fachkräften, Spezialisten, Meistern oder Unternehmern – und genau diese Vielfalt macht die Lehre so wertvoll. Sie ist kein Abschluss, sondern ein Anfang. Und das lässt sich mit drei Beispielen ganz einfach aufzeigen: