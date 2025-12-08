Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kolumne von David Narr

Mehr Fairness für die Lehre ist längst überfällig!

Tirol
08.12.2025 17:00
(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta/Christof Birbaumer/Krone KREATIV)

Bis 2040 wird es in Tirol rund 40.000 Menschen mit Lehrabschluss weniger geben. Parallel dazu wachsen die Gruppen mit Matura oder Hochschulabschluss massiv. In seiner Kolumne fordert Experte David Narr mehr Fairness für die Lehre.

0 Kommentare

Wer wissen will, wie die Lehre in Tirol dasteht, muss sich nur die aktuelle IMAD-Studie ansehen: Drei Viertel der Tirolerinnen und Tiroler sagen, die Lehre hat ein gutes oder sehr gutes Image. Und 86 Prozent würden einem Jugendlichen eine Lehre empfehlen.

Das ist ein starkes Signal – gerade in Zeiten, in denen über die Lehre gern das Gegenteil behauptet wird. Die Bevölkerung weiß: Eine Fachberufslehre schafft eine solide Basis, gute Verdienstchancen und Perspektiven bis hin zur Selbstständigkeit. Kurz: Die Lehre hat Rückhalt. Daraus folgt: Wenn die Fachberufslehre so geschätzt wird, dann muss auch die Politik danach handeln – und zwar dort, wo es wirklich zählt: bei den finanziellen Rahmenbedingungen.

Zitat Icon

Bis 2040 wird es in Tirol rund 40.000 Menschen mit Lehrabschluss weniger geben. Parallel dazu wachsen die Gruppen mit Matura oder Hochschulabschluss massiv.

David Narr

Betriebe tragen die Hauptlast
Da läuft nämlich seit Jahren etwas schief. Für den akademischen Bereich fließen in Österreich Milliarden. Tirol leistet sich gleich sechs (Fach)Hochschulen. Studiengebühren? De facto nicht vorhanden. Ausbildungsplätze? Großteils vollständig öffentlich finanziert.

Bei der Lehre sieht die Sache ganz anders aus: Hier tragen die Betriebe die Hauptlast. Gleichzeitig wird ausgerechnet im Bereich der beruflichen Weiterbildung – Stichwort Update-Förderung – gespart. Das trifft vor allem jene, die wir am dringendsten brauchen: Fachkräfte.

Lesen Sie auch:
Lehre macht Laune, nicht nur bei jenen, die sich dafür entschieden haben: Das Image in der ...
Krone Plus Logo
Umfrage zeigt:
Wie das Image der Lehre verbessert werden kann
12.10.2025
Kolumne von David Narr
Polytechnische Schule als Sprungbrett in die Lehre
23.11.2025

Bis 2040 deutlich weniger Lehrabsolventen
Das WIFO sagt klar: Bis 2040 wird es in Tirol rund 40.000 Menschen mit Lehrabschluss weniger geben. Parallel dazu wachsen die Gruppen mit Matura oder Hochschulabschluss massiv. Das ist kein Naturgesetz – das ist eine Folge politischer Entscheidungen und der Verteilung der Fördergelder. Wenn Geld über Jahrzehnte vorrangig in akademische Wege fließt, braucht man sich nicht wundern, wenn junge Menschen dorthin strömen – und auf der anderen Seite Facharbeiterinnen fehlen.

Wie groß die Schieflage ist, sieht man auch bei den Polytechnischen Schulen – wichtige Zubringerschulen für die Lehre: seit Jahren Stillstand. Ausstattung? Mangelhaft. Standorte? Unklar. Strukturfragen? Aufgeschoben. Gleichzeitig hört man aus Politikermund, der Rückgang bei Lehrlingen liege „am Trend zum Studieren“. Ja – aber Trends entstehen nicht zufällig. Sie entstehen dort, wo man Geld und Aufmerksamkeit hinlenkt.

Zitat Icon

Aber ein bisschen mehr Fairness ist längst überfällig. Die Bevölkerung hat Vertrauen in die Lehre, die Wirtschaft braucht sie dringend.

David Narr

Mehr Mittel, wo größter Mangel herrscht
Mein Fazit ist einfach: Dort, wo der größte Mangel herrscht, müssen mehr Mittel hin. Nicht, um die akademische Schiene auszuhungern – niemand will das. Aber ein bisschen mehr Fairness ist längst überfällig. Die Bevölkerung hat Vertrauen in die Lehre, die Wirtschaft braucht sie dringend – daher muss auch die Politik endlich handeln. Nicht mit schönen Worten, sondern mit fairer Finanzierung, moderner Infrastruktur und echter Wertschätzung.

Und die gute Nachricht? Die Menschen stehen hinter der Fachberufslehre – das zeigt die Studie eindeutig. Und das nicht wegen (!) der von der Politik gebotenen Rahmenbedingungen, sondern trotzdem. Das heißt, es ist noch nicht zu spät: Wenn wir jetzt die Rahmenbedingungen verbessern, wird Tirol auch in 20 Jahren noch genug Menschen haben, die bauen, reparieren, montieren – und dieses Land am Laufen halten.

Porträt von David Narr
David Narr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
138.405 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
120.292 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Fußball International
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
112.043 mal gelesen
Lionel Messi wartet also auf Marko Arnautovic und Co.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf