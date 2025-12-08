Mehr Fairness für die Lehre ist längst überfällig!

Das ist ein starkes Signal – gerade in Zeiten, in denen über die Lehre gern das Gegenteil behauptet wird. Die Bevölkerung weiß: Eine Fachberufslehre schafft eine solide Basis, gute Verdienstchancen und Perspektiven bis hin zur Selbstständigkeit. Kurz: Die Lehre hat Rückhalt. Daraus folgt: Wenn die Fachberufslehre so geschätzt wird, dann muss auch die Politik danach handeln – und zwar dort, wo es wirklich zählt: bei den finanziellen Rahmenbedingungen.