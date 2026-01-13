Vorteilswelt
Urlauberin in Klinik

Kollision auf Piste: Skifahrerin schwer verletzt

Tirol
13.01.2026 21:00
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Andreas Tröster)

Der Skiurlaub in Tirol endete für eine Urlauberin (45) aus Lettland in der Innsbrucker Klinik. Die Frau krachte am Dienstag auf einer Piste im Zillertal mit einem Skifahrer zusammen und zog sich schwere Verletzungen zu.

0 Kommentare

Die 45-Jährige war am Dienstagvormittag gegen 9.20 Uhr mit ihren Skiern auf der blau markierten Piste Nr. 63 im Skigebiet Rastkogelbahn im Gemeindegebiet von Tux unterwegs. Doch im Bereich eines Hügels kam es zu einer folgenschweren Kollision. Ein 22-jähriger Deutscher konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit der Lettin.

Lettin wurde in die Klinik geflogen
Die beiden Wintersportler stürzten. Nachfolgende Skifahrer setzen sofort die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde durch die Pistenrettung erstversorgt und musste mit dem Notarzthubschrauber „Alpin 5“ in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Der junge Deutsche blieb beim Zusammenstoß unverletzt.

