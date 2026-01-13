Kollision auf Piste: Skifahrerin schwer verletzt

Die 45-Jährige war am Dienstagvormittag gegen 9.20 Uhr mit ihren Skiern auf der blau markierten Piste Nr. 63 im Skigebiet Rastkogelbahn im Gemeindegebiet von Tux unterwegs. Doch im Bereich eines Hügels kam es zu einer folgenschweren Kollision. Ein 22-jähriger Deutscher konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit der Lettin.