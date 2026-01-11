Glutenfrei: Dr. Schär investiert in Kärnten

Klagenfurt spielt zentrale Rolle

Klagenfurt spielt für das Unternehmen eine zentrale Rolle. Ausschlaggebend seien das starke Engagement und das Vertrauen der Eigentümer in den Standort. Das zeigt sich auch an den laufenden Investitionen. Seit dem Produktionsstart im Jahr 2015 werden jährlich rund 4000 Tonnen Material verarbeitet. Das Produktionsvolumen habe sich innerhalb von zehn Jahren verfünffacht, so Schmied. Im Vorjahr wurde erstmals die Marke von 20.000 Tonnen überschritten.