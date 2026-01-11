Glutenfrei: Dr. Schär investiert in Kärnten

Vom kleinen Betrieb in Südtirol zum Global Player: Dr. Schär, Spezialist für glutenfreie Lebensmittel, wächst rasant. Auch der Standort Klagenfurt wird weiter ausgebaut. Eine neue Halle steht bereits.
Was 1981 als kleines Unternehmen in Südtirol begann, ist heute eine weltweit bekannte Marke: Dr. Schär gilt als internationaler Vorreiter im Bereich glutenfreier Lebensmittel. Die Produkte richten sich längst nicht mehr nur an Menschen mit Zöliakie – einer chronischen Erkrankung des Dünndarms -, sondern an Konsumenten mit besonderen Ernährungsbedürfnissen. Das Sortiment reicht von Brot und Gebäck über Pasta bis hin zu Snacks.
18 Standorte in elf Ländern
Die Erfolgsgeschichte reicht weit über die Grenzen hinaus. Dr. Schär betreibt heute 18 Standorte in elf Ländern, beschäftigt 1800 Mitarbeiter und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten.
In Klagenfurt ist das Unternehmen seit 2014 ansässig. Damals übernahm die Unternehmensgruppe einen bestehenden Produktionsstandort. „Gestartet wurde mit 14 Mitarbeitern. Inzwischen arbeiten bei uns 65 Beschäftigte“, berichtet der Geschäftsführer von Dr. Schär Austria, Mario Schmied.
Klagenfurt spielt zentrale Rolle
Klagenfurt spielt für das Unternehmen eine zentrale Rolle. Ausschlaggebend seien das starke Engagement und das Vertrauen der Eigentümer in den Standort. Das zeigt sich auch an den laufenden Investitionen. Seit dem Produktionsstart im Jahr 2015 werden jährlich rund 4000 Tonnen Material verarbeitet. Das Produktionsvolumen habe sich innerhalb von zehn Jahren verfünffacht, so Schmied. Im Vorjahr wurde erstmals die Marke von 20.000 Tonnen überschritten.
Mit dem Wachstum steigt auch der Bedarf an Platz und qualifizierten Fachkräften. Um darauf zu reagieren, entsteht derzeit am Standort eine zusätzliche Produktionshalle mit einer Fläche von rund 1.500 Quadratmetern.
