Tourengeher blieb bei Abfahrt an Wurzel hängen

Folgenschwerer Alpinunfall am Sonntagvormittag in Silz in Tirol! Ein Skitourengeher (50) blieb bei der Abfahrt mit einem Ski bei einer Wurzel hängen und zog sich eine schwere Verletzung am Oberschenkel zu. Der Deutsche musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 11.15 Uhr fuhr der in Österreich lebende Deutsche vom Faltegartenköpfl im Gemeindegebiet von Silz ab und blieb mit einem Ski bei einer Wurzel hänge. „Der 50-Jährige zog sich dadurch eine schwere Verletzung am Oberschenkel zu“, heißt es seitens der Polizei.
Mann setzte Notruf ab
Der Wintersportler konnte die Fahrt nicht mehr fortsetzen und setzte einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung Oetz wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber C5 in das Spital nach Zams geflogen.
