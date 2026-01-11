Ski jumping in Zakopane
Hörl leads after first round, Fettner third
Anze Lanisek wins the weather-chaos ski jumping competition in Zakopane ahead of the two ÖSV eagles Jan Hörl and Manuel Fettner. Stephan Embacher improves by 18 places in the second round and finishes fifth.
Hörl fell back to second place on Sunday after leading at half-time in snowy and difficult wind conditions. Fettner finished third in his farewell season, landing on the podium for the first time. World Cup leader Domen Prevc had a difficult competition. The Slovenian finished only 27th after two botched jumps.
Here are the final results:
Embacher jumped to fifth place
Stephan Embacher was able to improve to fifth place in the final on the 23rd. Jonas Schuster experienced the opposite. After finishing sixth in the first round, he fell victim to the wind and ended the competition in 29th place. With Maximilian Ortner in 13th and Markus Müller in 21st, two more ÖSV Eagles collected World Cup points.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
