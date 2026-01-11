Thanks to fresh snow
Skiers whizz through the center of Steyr’s old town
On Saturday evening, the abundance of fresh snow transformed Steyr's old town into a "ski paradise": a video shows a young man on two skis racing down the "slippery" Steyrdorf from the Schnallentor gate to the Gleinker Gasse. Mayor Markus Vogl has also shared the video.
"That's how it was yesterday too! Thanks to the Steyr municipal utilities and the Steyr volunteer fire department, who have been working non-stop since yesterday evening, the paths and roads are now accessible to everyone again," the Steyr mayor posted on Facebook.
"Please do not try this at home!"
With the not entirely serious postscript: "PS: Video no longer recommended for imitation!"
This article has been automatically translated,
read the original article here.
