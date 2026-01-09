LIVE: Quarterfinals kick off with Mali vs. Senegal

It is quite surprising that Mali is in the quarterfinals – not necessarily because the team was not considered capable of doing so in terms of quality, but because coach Tom Saintfiet's team has not been able to secure a single victory after 90 minutes in the tournament so far. In the group stage, there were three draws – 1-1 against Zambia, 1-1 against Morocco, 0-0 against the Comoros – and in the round of 16, Tunisia was only defeated in a penalty shootout.