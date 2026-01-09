Africa Cup TICKER
LIVE: Quarterfinals kick off with Mali vs. Senegal
The Africa Cup is entering its final phase with the quarterfinals coming up: Mali and Senegal will face each other today in the first match of the last eight teams. We will be reporting live (see below). The score is currently 0-0!
Here is the LIVE TICKER:
It is quite surprising that Mali is in the quarterfinals – not necessarily because the team was not considered capable of doing so in terms of quality, but because coach Tom Saintfiet's team has not been able to secure a single victory after 90 minutes in the tournament so far. In the group stage, there were three draws – 1-1 against Zambia, 1-1 against Morocco, 0-0 against the Comoros – and in the round of 16, Tunisia was only defeated in a penalty shootout.
Senegal are the favorites
Opponents Senegal had an easier time in their four matches at the 2025/26 Africa Cup of Nations, winning 3-0 against Botswana and Benin, drawing with DR Congo, and then, despite going 1-0 down early on, winning 3-1 against Sudan in the round of 16. Nevertheless, the Senegalese are the favorites, as the bookmakers also believe, but Mali must first be defeated on the pitch...
