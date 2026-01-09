Strom-Tarife lagen „deutlich über Durchschnitt“

Nach Beginn des Ukraine-Kriegs ging es mit so gut wie allen Stromtarifen steil bergauf. Der Bundesrechnungshof hat nun bei den Stadtwerken Kapfenberg genau hingeschaut, wie die Preise zwischen 2020 und 2023 zustande kamen, und sie mit anderen Versorgern verglichen: Schon vor den Erhöhungen gehörten die Stadtwerke zu den „teureren Anbietern“, heißt es; 2021 und 2022 erhöhte man „nahe dem Durchschnitt“.