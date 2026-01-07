Neymar träumt von WM und verlängert seinen Vertrag

Vancouver kassiert in NHL die nächste Niederlage
Neymar hat seinen Vertrag bei seinem Jugendverein FC Santos verlängert. Brasiliens 33-jähriger Stürmerstar wird für den Klub aus Sao Paulo bis Ende 2026 spielen, wie Santos am Dienstag bekannt gab.
Der in den vergangenen Jahren von Verletzungen geplagte Neymar hofft noch, den Sprung in Brasiliens WM-Kader zu schaffen. Für die „Selecao“ hat der 79-fache Rekordtorschütze seiner Heimat aber seit 2023 nicht mehr gespielt.
Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat betont, dass Neymar voll fit sein müsse, um die Chance auf eine Einberufung zu erhalten.
