Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ansage von Ancelotti

Neymar träumt von WM und verlängert seinen Vertrag

Fußball International
07.01.2026 11:36
Neymar hat seinen Vertrag bei seinem Jugendverein FC Santos verlängert.
Neymar hat seinen Vertrag bei seinem Jugendverein FC Santos verlängert.(Bild: AFP/MIGUEL SCHINCARIOL)

Neymar hat seinen Vertrag bei seinem Jugendverein FC Santos verlängert. Brasiliens 33-jähriger Stürmerstar wird für den Klub aus Sao Paulo bis Ende 2026 spielen, wie Santos am Dienstag bekannt gab. 

0 Kommentare

Der in den vergangenen Jahren von Verletzungen geplagte Neymar hofft noch, den Sprung in Brasiliens WM-Kader zu schaffen. Für die „Selecao“ hat der 79-fache Rekordtorschütze seiner Heimat aber seit 2023 nicht mehr gespielt.

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat betont, dass Neymar voll fit sein müsse, um die Chance auf eine Einberufung zu erhalten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
106.323 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
101.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.918 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Fußball International
Ihm kamen die Tränen
Kult-Fan verhöhnt! Ärger um ÖFB-WM-Gegner Algerien
Ansage von Ancelotti
Neymar träumt von WM und verlängert seinen Vertrag
Lustiges Insta-Video
Rückkehr zu Ex-Verein! Wechsel von ÖFB-Held fix
Durchbruch im Poker
Madrid oder München? Bayern-Kicker legt sich fest!
Premier League LIVE
Konferenz mit Glasner und ManCity ab 20.30 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf