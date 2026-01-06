Deutscher Bub (4) bei Kollision mit Auto verletzt

Am Dienstag kam es gegen 15.45 Uhr auf der Pankrazbergstraße L49 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 4‑jähriger deutscher Staatsbürger verletzt wurde. Ein 60‑jähriger Österreicher lenkte seinen Pkw vom Tal kommend bergwärts in Richtung Westen, als der Junge plötzlich die Fahrbahn überquerte.