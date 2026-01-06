Deutscher Bub (4) bei Kollision mit Auto verletzt

Obwohl er sofort eine Vollbremsung einleitete, konnte ein Lenker (60) in Fügen einen Zusammenstoß mit einem Vierjährigen nicht mehr verhindern. Der Bub wurde erheblich verletzt von einem Hubschrauber geborgen.
Am Dienstag kam es gegen 15.45 Uhr auf der Pankrazbergstraße L49 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 4‑jähriger deutscher Staatsbürger verletzt wurde. Ein 60‑jähriger Österreicher lenkte seinen Pkw vom Tal kommend bergwärts in Richtung Westen, als der Junge plötzlich die Fahrbahn überquerte.
Von Außenspiegel erfasst
Der Pkw-Lenker leitete umgehend eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision zwischen dem Kind und dem linken Außenspiegel nicht mehr verhindern. Der 4‑Jährige wurde durch den Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt.
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
