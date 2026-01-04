„Spiele wie für Österreich!“ Arnautovic im Fokus

Dejan Stankovic, der neue Trainer von Roter Stern Belgrad, schwärmt von Marko Arnautovic, hat jedoch auch eine deutliche Forderung an den ÖFB-Rekordteamspieler: „Wenn er mir etwa 15 Spiele wie für Österreich liefert, bin ich überglücklich!“
Marko Arnautovic war bei Roter Stern Belgrad zuletzt heftig in der Kritik gestanden. Klub-Boss Zvezdan Terzic stellte den Lebensstil des 36-Jährigen infrage. „Er sollte sich fragen, warum er sich immer wieder verletzt“, sagte Terzic im Gespräch mit dem serbischen Portal „Mozzartsport“ über den ÖFB-Star und legte nach: „Liegt es an seinem Übergewicht oder vielleicht an seiner Ernährung und seinem Lebensstil?“ Klare Worte, die in Serbien für Aufsehen sorgten.
„Er ist ein phänomenaler Spieler“
Jetzt äußert sich auch Neo-Coach Dejan Stankovic im Rahmen einer Pressekonferenz des Klubs vor dem Trainingsstart zu seinem Stürmer. „Ich kenne Marko seit fast 20 Jahren. Er weiß, was ich denke, ich bin zum ersten Mal sein Trainer, er ist ein phänomenaler Spieler, ein sehr guter Bursche“, gibt’s viel Lob vom 47-jährigen Serben.
Seine Forderung: „Er muss sein Tempo ändern, den fünften Gang einlegen und alles in Ordnung bringen.“ Und eben „Spiele wie für Österreich“ zeigen …
