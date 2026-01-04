Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach heftiger Kritik

„Spiele wie für Österreich!“ Arnautovic im Fokus

Fußball International
04.01.2026 06:16
Marko Arnautovic (Mitte) steht in Serbien im Fokus.
Marko Arnautovic (Mitte) steht in Serbien im Fokus.(Bild: Sepp Pail)

Dejan Stankovic, der neue Trainer von Roter Stern Belgrad, schwärmt von Marko Arnautovic, hat jedoch auch eine deutliche Forderung an den ÖFB-Rekordteamspieler: „Wenn er mir etwa 15 Spiele wie für Österreich liefert, bin ich überglücklich!“

0 Kommentare

Marko Arnautovic war bei Roter Stern Belgrad zuletzt heftig in der Kritik gestanden. Klub-Boss Zvezdan Terzic stellte den Lebensstil des 36-Jährigen infrage. „Er sollte sich fragen, warum er sich immer wieder verletzt“, sagte Terzic im Gespräch mit dem serbischen Portal „Mozzartsport“ über den ÖFB-Star und legte nach: „Liegt es an seinem Übergewicht oder vielleicht an seiner Ernährung und seinem Lebensstil?“ Klare Worte, die in Serbien für Aufsehen sorgten.

Lesen Sie auch:
Marko Arnautović
„Habe mehr erwartet“
Übergewicht? Präsident teilt gegen Arnautovic aus!
30.12.2025

„Er ist ein phänomenaler Spieler“
Jetzt äußert sich auch Neo-Coach Dejan Stankovic im Rahmen einer Pressekonferenz des Klubs vor dem Trainingsstart zu seinem Stürmer. „Ich kenne Marko seit fast 20 Jahren. Er weiß, was ich denke, ich bin zum ersten Mal sein Trainer, er ist ein phänomenaler Spieler, ein sehr guter Bursche“, gibt’s viel Lob vom 47-jährigen Serben. 

Seine Forderung: „Er muss sein Tempo ändern, den fünften Gang einlegen und alles in Ordnung bringen.“ Und eben „Spiele wie für Österreich“ zeigen …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
237.238 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
200.028 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
173.521 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
U21-Legionär geigt auf
„Haben eine super Truppe und starken Spirit!“
Nach heftiger Kritik
„Spiele wie für Österreich!“ Arnautovic im Fokus
England-Liga-TICKER
LIVE ab 16 Uhr: Konferenz mit Palace und Liverpool
Spanien-Liga-TICKER
LIVE ab 16.15 Uhr: Real Madrid gegen Betis Sevilla
England-Liga-TICKER
LIVE ab 18.30 Uhr: Manchester City gegen Chelsea
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf