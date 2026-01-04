„Spiele wie für Österreich!“ Arnautovic im Fokus

Marko Arnautovic war bei Roter Stern Belgrad zuletzt heftig in der Kritik gestanden. Klub-Boss Zvezdan Terzic stellte den Lebensstil des 36-Jährigen infrage. „Er sollte sich fragen, warum er sich immer wieder verletzt“, sagte Terzic im Gespräch mit dem serbischen Portal „Mozzartsport“ über den ÖFB-Star und legte nach: „Liegt es an seinem Übergewicht oder vielleicht an seiner Ernährung und seinem Lebensstil?“ Klare Worte, die in Serbien für Aufsehen sorgten.